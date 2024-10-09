Вместо Tiguan Allspace: представлен кроссовер Volkswagen Tayron для Европы

Список опций будет не менее обширен. Здесь есть адаптивные двухклапанные амортизаторы DCC Pro, панорамная крыша, голосовой ассистент IDA с поддержкой ChatGPT, полуавтопилот Travel Assist, аудиосистема Harman-Kardon и много другое. На старте Tayron предложат с четырьмя силовыми установками на выбор, затем подтянутся и остальные агрегаты. В гамму войдут две гибридные системы eHybrid (204 и 272 л.с.), eTSI 1.5 (150 л.с.), две дизельные (150 и 194 л.с.) и две бензиновые «четверки» (204 и 265 л.с.) объемом два литра.