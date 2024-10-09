Вместо Tiguan Allspace: представлен кроссовер Volkswagen Tayron для Европы

Вместо Tiguan Allspace: представлен кроссовер Volkswagen Tayron для ЕвропыМодель предложат с семью силовыми установками на выбор, передним либо полным приводом
Кроссовер Volkswagen Tayron второго поколения заменит удлиненный Tiguan Allspace и из чисто китайской модели превратится в глобальную. Версия для Европы получит салон на пять либо семь мест, плюс широкой список стандартного оснащения. В него войдут девять подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, фоновая подсветка салона с 10 цветами, цифровая «приборка», светодиодные фары, подсвеченные логотипы спереди и сзади и солнцезащитные шторки задних дверей.
Список опций будет не менее обширен. Здесь есть адаптивные двухклапанные амортизаторы DCC Pro, панорамная крыша, голосовой ассистент IDA с поддержкой ChatGPT, полуавтопилот Travel Assist, аудиосистема Harman-Kardon и много другое. На старте Tayron предложат с четырьмя силовыми установками на выбор, затем подтянутся и остальные агрегаты. В гамму войдут две гибридные системы eHybrid (204 и 272 л.с.), eTSI 1.5 (150 л.с.), две дизельные (150 и 194 л.с.) и две бензиновые «четверки» (204 и 265 л.с.) объемом два литра.
Оба бензиновых мотора и «старший» дизель можно будет сочетать с полным приводом 4Motion, остальные идут с передним. Коробка передач у всех Tayron — семиступенчатый «робот» DSG. Заказы на новинку начнут принимать с завтрашнего дня. Базовый Tayron Life с eTSI 1.5 в Германии оценен в 45 475 евро, что соответствует 4,8 миллиона рублей.