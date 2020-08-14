Европейцы не получат новые Ford Bronco

Официальные причины отказа поставок новых внедорожников в Европу не называются, однако это может быть связано с введенными в этом году стандартами выбросов для автомобилей в ЕС. Средний показатель по модельному ряду должен составлять 95 граммов CO2 на километр. Изменить ситуацию может выпуск электрифицированной модели. Однако об этом пока не сообщается.