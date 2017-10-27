Первую после возрождения модель Alpine подготовили для гонок

В движение 1050-килограммовая машина приводится при помощи доработанного турбомотора рабочим объемом 1,8 литра от дорожной модификации. Агрегат получил новый блок управления от Magneti-Marelli. Двигатель сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и развивает 270 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента.

Купе Alpine A110 для гонок также укомплектовали каркасом безопасности, гоночными креслами Sabelt с защитой головы пилота, шеститочечными ремнями безопасности, которые совместимы с системой снижения нагрузок на шею HANS, а также системой пожаротушения.