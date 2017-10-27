Первую после возрождения модель Alpine подготовили для гонок

Первую после возрождения модель Alpine подготовили для гонокФранцузская компания запустила собственной гоночный монокубок
Компания Alpine анонсировала запуск собственной гоночной серии, которая будет называться Alpine Europa Cup. В ней будут принимать участие только специально подготовленные версии первой модели французской марки после возрождения – купе A110.
Подготовкой автомобиля для монокубка занималась компания Signatech, которая является партнером Alpine в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), а также специалисты Renault Sport Racing.
Машина построена вокруг усиленного стальными пластинами алюминиевого монокока. Заднеприводное купе также получило новую регулируемую подвеску Ohlins, уменьшенный на 40 миллиметров дорожный просвет, тормозные механизмы Brembo и 18-дюймовые колесные диски с покрышками Michelin.
В движение 1050-килограммовая машина приводится при помощи доработанного турбомотора рабочим объемом 1,8 литра от дорожной модификации. Агрегат получил новый блок управления от Magneti-Marelli. Двигатель сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач и развивает 270 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента.
Купе Alpine A110 для гонок также укомплектовали каркасом безопасности, гоночными креслами Sabelt с защитой головы пилота, шеститочечными ремнями безопасности, которые совместимы с системой снижения нагрузок на шею HANS, а также системой пожаротушения.
Первый сезон Alpine Europa Cup пройдет в 2018 году. Каждый из пяти уикендов включит в себя по две гонки. Заезды пройдут во Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Испании. Несколько этапов примут трассы Формулы-1. Речь идет, в частности, о Сильверстоуне, Каталунии и Спа-Франкоршам.
Стоимость автомобиля для монокубка составляет 100 000 евро. Регистрационные взносы для участников составят 20 000 евро. Еще 20 000 евро придется внести в качестве депозита. В Alpine отметили, что стоимость участия в одном сезоне чемпионата не превысит 100 000 евро. При этом призовые составят более 160 000 евро.
Спорткар A110 – первая модель Alpine после возрождения, дебютировала весной на автосалоне в Женеве. Купе оснастили 1,8-литровым турбомотором, отдача которого составляет 252 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час дорожная версия модели разгоняется за 4,5 секунды.