Сразу на три ступеньки вверх: авторынок России занял третье место в Европе

В Германии, которая остается лидером Европы по количеству проданных легковушек, продажи составили 264 802 единицы. Это на 11,1 процента больше, чем в июле 2024 года. Второе место заняла Великобритания с большим отрывом: на ее счету 140 154 машины. По сравнению с июлем прошлого года рынок сократился на пять процентов.

В России июльские продажи оказались меньше прошлогодних на 11,4 процента, однако по сравнению с июнем 2025-го рынок заметно подрос. В начале лета не удалось сбыть и 90 тысяч новых легковых машин, из-за чего эксперты прочили автосалонам массовое закрытие.