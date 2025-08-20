Сразу на три ступеньки вверх: авторынок России занял третье место в Европе

Сразу на три ступеньки вверх: авторынок России занял третье место в ЕвропеВ Италии, Франции и Испании продали меньше
В Германии, которая остается лидером Европы по количеству проданных легковушек, продажи составили 264 802 единицы. Это на 11,1 процента больше, чем в июле 2024 года. Второе место заняла Великобритания с большим отрывом: на ее счету 140 154 машины. По сравнению с июлем прошлого года рынок сократился на пять процентов.
В России июльские продажи оказались меньше прошлогодних на 11,4 процента, однако по сравнению с июнем 2025-го рынок заметно подрос. В начале лета не удалось сбыть и 90 тысяч новых легковых машин, из-за чего эксперты прочили автосалонам массовое закрытие.
Россия на этот раз обошла Италию, результат которой — 118 493 автомобиля и минус 5,1 процента по сравнению с июлем 2024 года. Во Франции реализовали 116 377 автомобилей; ее рынок в годовом сравнении сократился еще заметнее — на 7,7 процента. В Испании же продажи заметно выросли — на 17,1 процента, но не достигли планки в 100 тысяч единиц.
Вместе с продажами увеличились и траты. В июле россияне купили новых машин на 390 миллиардов рублей, что на 35,5 процента больше, чем в июне. В целом за январь-июль 2025 года россияне потратили на легковушки более двух триллионов, и это почти на четверть меньше, чем в прошлом году.