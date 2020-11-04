По данным аналитического агентства Jato Dynamics, в Европе электрокары и гибриды впервые стали популярнее дизелей. Каждый четвёртый новый автомобиль, зарегистрированный на территории Евросоюза в сентябре нынешнего года, был электрокаром или гибридом. Рынок дизельных автомобилей упал до рекордно низкого уровня: транспортных средств на тяжёлом топливе набралось лишь 24,8 процента. Для сравнения, 10 лет назад дизельные автомобили в Европе составляли 50 процентов рынка, а доля электромобилей и гибридов была ниже одного процента.