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13:22

В Дагестан привезли первый электромобиль, построенный в Крыму

Пассажирская модель уже проходит тесты на дорогах Дербента

Анастасия Дубина
Небольшой пассажирский электромобиль, разработанный отечественной компанией «Эльтавр» на территории Крымского полуострова, приехал в Дагестан. Для региона это первый автомобиль на электротяге.

Всего электромобиль может за раз перевезти до десяти пассажиров. Разгоняться он может до 40 километров в час, а подзарядить машину можно от обычной бытовой розетки. На одной зарядке автомобиль может проехать до 70 километров. Срок службы литиевой батареи, по заявлению производителя, составляет 15 лет.

В дальнейшем руководство региона планирует развернуть полноценное производство таких электромобилей и производить их на мощностях предприятия «Дагдизель».

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Впервые об электромобиле отечественной разработки стало известно в середине октября. Тогда же прошли первые испытания на территории аэропорта Симферополя, где микроавтобус помогал перевозить грузы и багаж по территории.

На сайте компании стоимость такого грузовичка начинается от 1 059 000 рублей, за эти деньги можно купить версию «Эконом» с запасом хода 50 километров в двухлетней свинцовой батареей. Более дорогая и надежная версия «Стандарт» обойдется в 1 459 000 рублей — это как раз модификация с запасом хода 70 километров и батареей, которая прослужит до 15 лет.