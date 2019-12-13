В Дагестан привезли первый электромобиль, построенный в Крыму

Всего электромобиль может за раз перевезти до десяти пассажиров. Разгоняться он может до 40 километров в час, а подзарядить машину можно от обычной бытовой розетки. На одной зарядке автомобиль может проехать до 70 километров. Срок службы литиевой батареи, по заявлению производителя, составляет 15 лет.

В дальнейшем руководство региона планирует развернуть полноценное производство таких электромобилей и производить их на мощностях предприятия «Дагдизель».