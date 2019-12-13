В Дагестан привезли первый электромобиль, построенный в Крыму

Всего электромобиль может за раз перевезти до десяти пассажиров. Разгоняться он может до 40 километров в час, а подзарядить машину можно от обычной бытовой розетки. На одной зарядке автомобиль может проехать до 70 километров. Срок службы литиевой батареи, по заявлению производителя, составляет 15 лет.
В дальнейшем руководство региона планирует развернуть полноценное производство таких электромобилей и производить их на мощностях предприятия «Дагдизель».
Впервые об электромобиле отечественной разработки стало известно в середине октября. Тогда же прошли первые испытания на территории аэропорта Симферополя, где микроавтобус помогал перевозить грузы и багаж по территории.
На сайте компании стоимость такого грузовичка начинается от 1 059 000 рублей, за эти деньги можно купить версию «Эконом» с запасом хода 50 километров в двухлетней свинцовой батареей. Более дорогая и надежная версия «Стандарт» обойдется в 1 459 000 рублей — это как раз модификация с запасом хода 70 километров и батареей, которая прослужит до 15 лет.