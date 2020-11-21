Власти Соединённого Королевства ранее объявляли о планах запретить продажи любых новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2040 года. Теперь, как сообщает агентство Reuters, британцы сократили жизнь автомобилям на 10 лет: пересадить всех на электрический транспорт решено уже с 2030 года. Соответствующее решение принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на массовую критику. Исключение будет сделано лишь для автомобилей с гибридными силовыми установками — их будет разрешено продавать до 2015 года. При этом запрещать эксплуатацию автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами пока не планируется.