Как сообщает издание Heise, на этой неделе в немецкой коммуне Грос-Кройц района Потсдам-Миттельмарк загорелся и взорвался электромобиль, угодивший в дорожно-транспортное происшествие. На место аварии прибыло 30 сотрудников пожарной охраны Германии, однако тушение электрокаров стало проблемой для пожарных: справляться с огнём в данных случаях гораздо сложнее, чем при возгорании обычных автомобилей, из-за высокого напряжения батарей. Сотрудники пожарной охраны также ссылаются на отсутствие какого-либо опыта в тушении попавших в аварию электромобилей, так как подобные инциденты пока происходят довольно редко.
В случае возгорания различных электрических устройств, находящихся под напряжением, есть одно важное правило, говорят пожарные: держаться на расстоянии, чтобы избежать удара током. В случае с электромобилями проблема заключается в том, что не каждый сотрудник может с виду определить, что перед ним находится транспортное средство с электрической силовой установкой, и вовремя принять соответствующие меры безопасности. В таких случаях, утверждают пожарные, нужно использовать специальный символ в автомобильном номерном знаке. Пожарная служба Берлина уже провела учения по этому вопросу.