Тушение электрокаров стало проблемой для пожарных

В случае возгорания различных электрических устройств, находящихся под напряжением, есть одно важное правило, говорят пожарные: держаться на расстоянии, чтобы избежать удара током. В случае с электромобилями проблема заключается в том, что не каждый сотрудник может с виду определить, что перед ним находится транспортное средство с электрической силовой установкой, и вовремя принять соответствующие меры безопасности. В таких случаях, утверждают пожарные, нужно использовать специальный символ в автомобильном номерном знаке. Пожарная служба Берлина уже провела учения по этому вопросу.