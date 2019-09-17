Электромобили пустят на выделенные полосы после 2020 года

Согласно подсчетам специалистов, в среднем водитель тратит 45-50 минут на то, чтобы добраться от дома до работы. В случае, если позволить владельцам электромобилей пользоваться выделенными полосами, они смогут доехать до точки назначения на 30 процентов быстрее. Такое послабление в ПДД позволит сделать электрический транспорт более привлекательным в глазах покупателей, полагают в «Автонете».
«Существенного влияния на городской трафик за счет этой инициативы оказано не будет: пока количество электромобилей в пропорции с обычными машинами не составит два-три процента», – подчеркнули авторы идеи. По их собственным данным, в среднем за сутки по некоторым общественным полосам будет проезжать один электромобиль, а в месяц — не более трех-четырех.
Ранее рабочая группа выступила с предложением ввести льготы для электромобилей на платных трассах. Впрочем, неизвестно, насколько действенными будут подобные методы, так как основной причиной непопулярности машин с нулевым уровнем выбросов является отсутствие инфраструктуры, в том числе обширной сети зарядных станций, а также их высокая цена.
Полный список всех законодательных изменений «Автонет» пообещал озвучить 11 октября.
По данным «Автостата», за восемь месяцев 2019 года в России было продано 238 новых электромобилей, что в 2,5 раза превышает показатель того же периода 2018 года. Наиболее востребованной моделью остается Nissan Leaf, реализованный в количестве 38 экземпляров, хотя официально он не представлен на рынке. На втором месте Jaguar I-Pace (шесть экземпляров), который стоит от 6,2 миллиона рублей, а замыкает тройку Tesla Model X по цене от 8 миллионов рублей (три экземпляра).