Электромобили пустят на выделенные полосы после 2020 года

Согласно подсчетам специалистов, в среднем водитель тратит 45-50 минут на то, чтобы добраться от дома до работы. В случае, если позволить владельцам электромобилей пользоваться выделенными полосами, они смогут доехать до точки назначения на 30 процентов быстрее. Такое послабление в ПДД позволит сделать электрический транспорт более привлекательным в глазах покупателей, полагают в «Автонете».

«Существенного влияния на городской трафик за счет этой инициативы оказано не будет: пока количество электромобилей в пропорции с обычными машинами не составит два-три процента», – подчеркнули авторы идеи. По их собственным данным, в среднем за сутки по некоторым общественным полосам будет проезжать один электромобиль, а в месяц — не более трех-четырех.