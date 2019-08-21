Владельцы электрокаров сэкономят на платных трассах в России

Введение послаблений для владельцев электромобилей в «Автонете» объясняют необходимостью популяризации экологически чистого транспорта в стране. Пока же низкий темп развития электромобилей связан с отсутствием инфраструктуры и их высокой стоимостью.

Авторы идеи подчеркивают, что в случае введения льготного проезда по платным трассам государство не понесет серьезного финансового урона, так как количество зарегистрированных электрических машин крайне мало. Так, из 50 миллионов транспортных средств в России лишь четыре тысячи – электрические.