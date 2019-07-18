Компания Renault захотела собирать электромобили в России

На сегодняшний день Renault поставляет на российский рынок две модели с электрическими силовыми установками – это Twizy за 949 000 рублей и коммерческий Kangoo Z.E. (от 2,6 миллиона рублей). Однако конкретных планов по локализации сборки этих электромобилей у бренда пока нет.
Как сообщает газета «Ведомости», одной из возможных площадок по выпуску таких машин является подконтрольный Renault «АвтоВАЗ», который уже имеет опыт сборки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Представитель тольяттинского завода на это заявил, что возобновит производство электромобилей только если это будет экономически выгодно.
Пока же легковой электрический транспорт не пользуется популярностью у россиян, что во многом объясняется неразвитой инфраструктурой и его высокой стоимостью. По итогам января-мая в России реализовали всего 119 электромобилей, 61 из которых – это кроссовер Jaguar I-Pace (от 6,2 миллиона рублей).
В ближайшее время ситуация на рынке электромобилей вряд ли изменится. Дело в том, что приоритеты государства при решении экологических проблем сместились в пользу транспорта на газомоторном топливе. В Госдуме пояснили, что «энергетическая эффективность у автомобилей с ГБО существенно выше, чем у электрокаров».
Однако Минпромторг не готов полностью отказываться от идеи массового внедрения электромобилей, которое предусмотрено в «Стратегии развития автопрома до 2025 года». Ранее в разговоре с газетой «Известия» представитель министерства заявил, что «из реальных дел есть только субсидия на покупку пассажирского электротранспорта – трамваев, троллейбусов, электромобилей и электробусов». Пока государство не намерено предпринимать каких-либо специальных мер для производства легковых автомобилей на электричестве или облегчать импорт таких моделей.