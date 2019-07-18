Компания Renault захотела собирать электромобили в России

На сегодняшний день Renault поставляет на российский рынок две модели с электрическими силовыми установками – это Twizy за 949 000 рублей и коммерческий Kangoo Z.E. (от 2,6 миллиона рублей). Однако конкретных планов по локализации сборки этих электромобилей у бренда пока нет.

Как сообщает газета «Ведомости», одной из возможных площадок по выпуску таких машин является подконтрольный Renault «АвтоВАЗ», который уже имеет опыт сборки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Представитель тольяттинского завода на это заявил, что возобновит производство электромобилей только если это будет экономически выгодно.