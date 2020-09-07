Россия оказалась не готова к эксплуатации электромобилей

При составлении рейтинга голландские специалисты учитывали общее количество электромобилей в стране, их долю в общем числе продаж автомобильного транспорта, а также объемы инвестиций в их производство и развитие инфраструктуры для электрокаров.

В лидерах рейтинга расположились Нидерланды, Швеция и Норвегия. У последней, к слову, доля электромобилей составляет 11,5 процента от всего автопарка. У голландцев – 2,5 процента. В то же время Китай, в котором зарегистрировано 3,5 миллионов электромобилей занял лишь 20 место. США с полуторамиллионым автопарком электрокаров – четвертое. Россия же заняла 23 место из 25 стран, набрав всего 1,8 балла из 10, оставив позади себя лишь Индию и Бразилию.