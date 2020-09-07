Россия оказалась не готова к эксплуатации электромобилей

При составлении рейтинга голландские специалисты учитывали общее количество электромобилей в стране, их долю в общем числе продаж автомобильного транспорта, а также объемы инвестиций в их производство и развитие инфраструктуры для электрокаров.
В лидерах рейтинга расположились Нидерланды, Швеция и Норвегия. У последней, к слову, доля электромобилей составляет 11,5 процента от всего автопарка. У голландцев – 2,5 процента. В то же время Китай, в котором зарегистрировано 3,5 миллионов электромобилей занял лишь 20 место. США с полуторамиллионым автопарком электрокаров – четвертое. Россия же заняла 23 место из 25 стран, набрав всего 1,8 балла из 10, оставив позади себя лишь Индию и Бразилию.
По данным голландских экспертов, в России насчитывается всего 1000 электромобилей, что соответствует практически нулевому показателю в общей массе автотранспорта. Кроме того, наша страна оказалась на последнем месте по уровню развития технологий и инноваций в электротранспорте. По мнению экспертов, в России отсутствуют современные разработки, а также насчитывается не более 150 зарядных станций.
В настоящий момент единственным производителем, который рассматривает возможность выпуска электромобилей в России, является концерн Renault-Nissan. Вероятно, это связано с тем, что самым массовым электрокаром в стране является Nissan Leaf, которых по данным «Автостата» насчитывается 6746 подержанных экземпляров, завезенных из Японии. Всего же, по данным российского аналитического агенства в стране зарегистировано около 8000 электромобилей.
В конце июля РИА «Новости» опубликовало исследование европейских стран по доступности бензина для населения. Аналитики посчитали, сколько литров топлива АИ-95 могут позволить себе жители стран Европы, определив Россию на 20 место.