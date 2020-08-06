В России резко снизились продажи новых электромобилей

Самым востребованным электрокаром остаётся Nissan Leaf, который за шесть месяцев разошёлся в количестве 49 штук. При этом официально модель не представлена на российском рынке – японский бренд продаёт только четыре кроссовера, и все с традиционными силовыми установками. Это Terrano, Qashqai, Murano и X-Trail, сборка которых налажена на заводе в Санкт-Петербурге.

На втором месте по популярности — модели Tesla. Суммарно было продано 36 электромобилей, в том числе 19 кроссовер Model X, 16 – седанов Model 3 и один лифтбек – Model S. Кроме того, с января по июнь россияне приобрели 28 экземпляров Jaguar I-Pace, три штуки Peugeot Ion, по два Renault Twizy и JAC iEV7S, а также один Hyundai Ioniq.

Согласно статистике, каждый четвертый новый электрокар покупают в Москве. Ещё 14 машин приобрели жители Приморского края и 11 электромобилей продали подмосковные дилеры. В остальных регионах продажи не превышают восьми экземпляров.