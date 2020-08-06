В России резко снизились продажи новых электромобилей

Самым востребованным электрокаром остаётся Nissan Leaf, который за шесть месяцев разошёлся в количестве 49 штук. При этом официально модель не представлена на российском рынке – японский бренд продаёт только четыре кроссовера, и все с традиционными силовыми установками. Это Terrano, Qashqai, Murano и X-Trail, сборка которых налажена на заводе в Санкт-Петербурге.
На втором месте по популярности — модели Tesla. Суммарно было продано 36 электромобилей, в том числе 19 кроссовер Model X, 16 – седанов Model 3 и один лифтбек – Model S. Кроме того, с января по июнь россияне приобрели 28 экземпляров Jaguar I-Pace, три штуки Peugeot Ion, по два Renault Twizy и JAC iEV7S, а также один Hyundai Ioniq.
Согласно статистике, каждый четвертый новый электрокар покупают в Москве. Ещё 14 машин приобрели жители Приморского края и 11 электромобилей продали подмосковные дилеры. В остальных регионах продажи не превышают восьми экземпляров.
Ранее глава бренда Volvo Хокан Самуэльссон предположил, что коронавирус сделает электромобили популярнее. По его словам, «встряска», вызванная пандемией, ускорит массовый переход на электрический транспорт, жители мегаполисов откажутся от личных автомобилей, а сервисов подписки станет больше.