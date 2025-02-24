В России просят вернуть бесплатный проезд по «платникам» для зарубежных электромобилей

В России просят вернуть бесплатный проезд по «платникам» для зарубежных электромобилейСегодня льготы имеют модели, собранные на территории нашей страны
Ассоциация считает, что отсутствие льготного проезда для зарубежных электрокаров приведет к замедлению строительства зарядной инфраструктуры на платных магистралях, а также снизит спрос на сами устройства. Специалисты подчеркнули, что вложения в установку электрозарядок на «платниках» составили более 600 миллионов рублей. Отмена льгот для батарейных иномарок негативно скажется на возврате инвестиций.
Бесплатный проезд по платным трассам для всех электромобилей ввели в России 1 марта 2023 года. До конца прошлого года льготным проездом воспользовались более миллиона автовладельцев. Однако в нынешнем году власти оставили возможность бесплатного проезда по дорогам «Автодора» только для электрокаров, собранных в нашей стране.
В середине февраля Московский скоростной диаметр стал платным для всех автомобилей. Максимальный тариф за проезд составил 45 рублей.