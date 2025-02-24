В России просят вернуть бесплатный проезд по «платникам» для зарубежных электромобилей

Ассоциация считает, что отсутствие льготного проезда для зарубежных электрокаров приведет к замедлению строительства зарядной инфраструктуры на платных магистралях, а также снизит спрос на сами устройства. Специалисты подчеркнули, что вложения в установку электрозарядок на «платниках» составили более 600 миллионов рублей. Отмена льгот для батарейных иномарок негативно скажется на возврате инвестиций.