Lotus показал на видео, как тестирует гиперкар Evija

Правда, видео посвящено не столько тестам, сколько режимам работы силовой установки. У Lotus Evija их пять: Range, City, Tour, Sport и Track. Первый предназначен для увеличения пробега на одной зарядке: в нём комбинированная отдача четырех электромоторов ограничена на отметке 1000 сил и 800 Нм момента, а электроника сама решает, задействовать ей все моторы или только те, что установлены на задней оси. Профиль City ориентирован на городскую езду, поэтому в нем агрессивнее работает система рекуперации.
В титрах Lotus предупреждает, что некоторые элементы оснащения прототипа не достанутся серийному варианту Evija. Это касается, в том числе, боковых зеркал и рычага быстрого отключения силовой электроники. А ещё в салоне товарного гиперкара не будет этого назойливого шума.
Режим Tour подойдет для скоростных магистралей. После его активации мощность повышается до 1400 сил, моторы на обеих осях работают в полностью автоматическом режиме, плюс есть векторизация тяги. Надстройка Sport — это 1700 сил и 1700 Нм крутящего мента, а также особые настройки системы стабилизации; Track — максимальные 2000 лошадиных сил, более точная дозировка момента на каждом из колес и запуск системы Drag Reduction System, DRS (опция), уменьшающей на прямых сопротивление воздушному потоку.
Ранее стало известно, что двухдверка Evija окажется чуть мощнее, чем предполагалось ранее. Товарная машина будет выдавать 2028 сил вместо 2000 — это своего рода компенсация, за затянувшуюся разработку и сорванные сроки поставок. Динамика тем не менее не изменится: с места до ста купе разгоняется за три секунды, столько же требуется на разгон со 100 до 200 километров в час. Достигнуть 300 километров в час гиперкар способен уже через девять секунд после старта, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.