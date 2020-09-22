Lotus показал на видео, как тестирует гиперкар Evija

Ранее стало известно, что двухдверка Evija окажется чуть мощнее, чем предполагалось ранее. Товарная машина будет выдавать 2028 сил вместо 2000 — это своего рода компенсация, за затянувшуюся разработку и сорванные сроки поставок. Динамика тем не менее не изменится: с места до ста купе разгоняется за три секунды, столько же требуется на разгон со 100 до 200 километров в час. Достигнуть 300 километров в час гиперкар способен уже через девять секунд после старта, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Источник: Lotus