17:47

Lotus показал на видео, как тестирует гиперкар Evija

Электромобиль оснащен четырьмя моторами с комбинированной отдачей 2000 сил

Lotus Evija © Lotus
Алексей Носаченко
Компания Lotus продолжает испытания электрического купе Evija, и сейчас самый мощный серийный автомобиль в мире оттачивает свои ездовые повадки на треке близ штаб-квартиры марки в английском Хетеле. Как это происходит, британский производитель показал в свежем видеоролике.

Правда, видео посвящено не столько тестам, сколько режимам работы силовой установки. У Lotus Evija их пять: Range, City, Tour, Sport и Track. Первый предназначен для увеличения пробега на одной зарядке: в нём комбинированная отдача четырех электромоторов ограничена на отметке 1000 сил и 800 Нм момента, а электроника сама решает, задействовать ей все моторы или только те, что установлены на задней оси. Профиль City ориентирован на городскую езду, поэтому в нем агрессивнее работает система рекуперации.

В титрах Lotus предупреждает, что некоторые элементы оснащения прототипа не достанутся серийному варианту Evija. Это касается, в том числе, боковых зеркал и рычага быстрого отключения силовой электроники. А ещё в салоне товарного гиперкара не будет этого назойливого шума.

Режим Tour подойдет для скоростных магистралей. После его активации мощность повышается до 1400 сил, моторы на обеих осях работают в полностью автоматическом режиме, плюс есть векторизация тяги. Надстройка Sport — это 1700 сил и 1700 Нм крутящего мента, а также особые настройки системы стабилизации; Track — максимальные 2000 лошадиных сил, более точная дозировка момента на каждом из колес и запуск системы Drag Reduction System, DRS (опция), уменьшающей на прямых сопротивление воздушному потоку.

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Ранее стало известно, что двухдверка Evija окажется чуть мощнее, чем предполагалось ранее. Товарная машина будет выдавать 2028 сил вместо 2000 — это своего рода компенсация, за затянувшуюся разработку и сорванные сроки поставок. Динамика тем не менее не изменится: с места до ста купе разгоняется за три секунды, столько же требуется на разгон со 100 до 200 километров в час. Достигнуть 300 километров в час гиперкар способен уже через девять секунд после старта, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Источник: Lotus