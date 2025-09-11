Раскрыта цена обновленного кроссовера Evolute i-Space

Еще одно важное новшество — расширенный «зимний» пакет. Теперь в него входит обогрев форсунок стеклоомывателя и сидений, а также рулевого колеса по всей зоне хвата. Кроме того, первый и второй ряды сидений получили функцию вентиляции.