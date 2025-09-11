Раскрыта цена обновленного кроссовера Evolute i-Space

Раскрыта цена обновленного кроссовера Evolute i-SpaceНа гибрид российской сборки действует скидка по программе господдержки
Электродвигатель, входящий в состав последовательно-гибридной установки i-Space, теперь выдает 218 лошадиных сил вместо 177. Крутящий момент вырос с 300 до 330 Нм. С места до 100 километров в час улучшенный кроссовер разгоняется за 7,8 секунды.
я выбрал вместо рекламы.
Увеличенная батарея емкостью 25,1 киловатт-часа позволяет проезжать на чистом электричестве вдвое больше — до 165 километров. Общий запас хода вырос на 100 километров, до 1250. На 100 километров пути i-Space расходует 5,6 литра бензина.
Еще одно важное новшество — расширенный «зимний» пакет. Теперь в него входит обогрев форсунок стеклоомывателя и сидений, а также рулевого колеса по всей зоне хвата. Кроме того, первый и второй ряды сидений получили функцию вентиляции.
В рамках обновления модели переоформили передок, фонари и колесные диски, а также полностью переделали салон. Кроссовер получил 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы со встроенными российскими сервисами, отсек для беспроводной зарядки, новые ниши для мелочей и атмосферную подсветку.
Ранее в Evolute пообещали предложить россиянам новый гибрид, который будет дешевле i-Space, — свежую модель, которая появилась на рынке Китая только в этом году. Кроме того, с конвейера завода в Липецкой области собираются убрать устаревшие автомобили.