Раскрыта цена обновленного кроссовера Evolute i-Space

На гибрид российской сборки действует скидка по программе господдержки
Более мощный Evolute i-Space обрел рублевый ценник. Два месяца назад в России представили рестайлинговый Evolute i-Space. Кроссовер обновился как снаружи, так и внутри, а также получил улучшенную «начинку». Электромотор стал мощнее, а тяговая батарея — крупнее, благодаря чему заметно вырос запас хода. Стоимость гибридного SUV, который собирают в Липецке, стартует с 2 490 000 рублей с учетом 35-процентной скидки (не более 925 тысяч) по программе господдержки. Семиместный вариант можно купить за 2 590 000 рублей.
Электродвигатель, входящий в состав последовательно-гибридной установки i-Space, теперь выдает 218 лошадиных сил вместо 177. Крутящий момент вырос с 300 до 330 Нм. С места до 100 километров в час улучшенный кроссовер разгоняется за 7,8 секунды.

© Evolute

Увеличенная батарея емкостью 25,1 киловатт-часа позволяет проезжать на чистом электричестве вдвое больше — до 165 километров. Общий запас хода вырос на 100 километров, до 1250. На 100 километров пути i-Space расходует 5,6 литра бензина.

Еще одно важное новшество — расширенный «зимний» пакет. Теперь в него входит обогрев форсунок стеклоомывателя и сидений, а также рулевого колеса по всей зоне хвата. Кроме того, первый и второй ряды сидений получили функцию вентиляции.

В рамках обновления модели переоформили передок, фонари и колесные диски, а также полностью переделали салон. Кроссовер получил 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы со встроенными российскими сервисами, отсек для беспроводной зарядки, новые ниши для мелочей и атмосферную подсветку.

Ранее в Evolute пообещали предложить россиянам новый гибрид, который будет дешевле i-Space, — свежую модель, которая появилась на рынке Китая только в этом году. Кроме того, с конвейера завода в Липецкой области собираются убрать устаревшие автомобили.

