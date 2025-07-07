Запас хода — 1250 км: Evolute обновил кроссовер i-Space

Доступны версии с семью и с пятью посадочными местами

В России представили рестайлинговый кроссовер Evolute i-Space. Гибридный SUV обновился снаружи, внутри и, что наиболее интересно, получил заметный технический апгрейд. Тяговый электромотор кроссовера теперь развивает 218 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента вместо прежних 177 сил и 300 Нм соответственно, а запас хода благодаря более крупной батарее емкостью 25,1 киловатт-часа вырос более чем на 35 процентов — до 1250 километров. Новую цену Evolute пока не называет.