Запас хода — 1250 км: Evolute обновил кроссовер i-Space

Запас хода — 1250 км: Evolute обновил кроссовер i-SpaceДоступны версии с семью и с пятью посадочными местами
От дореформенной модели обновленный i-Space отличается более минималистичным оформлением передка с глухой панелью вместо темной решетки. В Evolute отмечают, что сделали боковые линии более сглаженными, заменили рисунок в фонарях и дизайн 19-дюймовых колес.
Передние сиденья получили электрорегулировки и улучшенный профиль. В центральном тоннеле появились подстаканники, зарядные разъемы и отсек для «мощной беспроводной зарядки». Место освободилось благодаря перемещению селектора выбора направления движения на рулевую колонку.
Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном поддерживает протоколы Apple Car Play и Android Auto, руль обогревается по всей зоне хвата, салон отделан гипоаллергенными материалами.
Также был расширен функционал водительских ассистентов, но подробностей Evolute не раскрывает. О старте приема заказов марка тоже сообщит позже.
Автомбили Evolute уже почти три года собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. До конца лета будет запущена мелкоузловая сборка «Эволютов» — со сваркой и окраской. Также планируется углубить локализацию, оснастив кроссовер i-Joy российскими силовым агрегатом и трансмиссией.