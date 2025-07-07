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Опубликовано 07 июля 2025, 14:56
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Запас хода — 1250 км: Evolute обновил кроссовер i-Space

Доступны версии с семью и с пятью посадочными местами
В России представили рестайлинговый кроссовер Evolute i-Space. Гибридный SUV обновился снаружи, внутри и, что наиболее интересно, получил заметный технический апгрейд. Тяговый электромотор кроссовера теперь развивает 218 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента вместо прежних 177 сил и 300 Нм соответственно, а запас хода благодаря более крупной батарее емкостью 25,1 киловатт-часа вырос более чем на 35 процентов — до 1250 километров. Новую цену Evolute пока не называет.
Запас хода — 1250 км: Evolute обновил кроссовер i-Space
© Evolute
Мария Руцкая
Мария Руцкая

От дореформенной модели обновленный i-Space отличается более минималистичным оформлением передка с глухой панелью вместо темной решетки. В Evolute отмечают, что сделали боковые линии более сглаженными, заменили рисунок в фонарях и дизайн 19-дюймовых колес.

© Evolute

Передние сиденья получили электрорегулировки и улучшенный профиль. В центральном тоннеле появились подстаканники, зарядные разъемы и отсек для «мощной беспроводной зарядки». Место освободилось благодаря перемещению селектора выбора направления движения на рулевую колонку.

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Также был расширен функционал водительских ассистентов, но подробностей Evolute не раскрывает. О старте приема заказов марка тоже сообщит позже.

Автомбили Evolute уже почти три года собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.  До конца лета будет запущена мелкоузловая сборка «Эволютов» — со сваркой и окраской. Также планируется углубить локализацию, оснастив кроссовер i-Joy российскими силовым агрегатом и трансмиссией.

Источник:Пресс-служба Evolute
Автор:Мария Руцкая
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