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Опубликовано 14 июля 2025, 11:52
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Evolute представит в России самый доступный гибрид

В следующем году завод в Липецкой области избавят от устаревших моделей
У Evolute в России появится новый гибрид, и он будет доступнее прочих. Evolute готовится представить бензин-электрическую модель, которая будет дешевле кроссовера i-Space, пишут «Известия» со ссылкой на управляющего партнера компании-производителя Evolute Андрея Резникова. i-Space, напомним, сейчас стоит от 2 499 000 до 2 940 000 рублей без учета выгод, предоставляемых по госпрограммам поддержки.
Evolute представит в России самый доступный гибрид
© Evolute
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Новый гибрид — свежая модель, которая появилась на рынке Китая только в этом году, отметил Резников. Когда именно «суперсовременный продукт» С-сегмента начнут продавать в России, пока неизвестно.

Ему обещан ценник ниже, чем у Evolute i-Space, который, в свою очередь, и так является самым доступным гибридом на российском рынке. В 2024 году в стране не было более дешевых «официальных» моделей с электрифицированной силовой установкой, сообщал «Автостат».

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Резников также признал, что пока в России «в силу, скажем так, исторических вопросов» локализуют устаревшие автомобили. Однако в следующем году это должно измениться: если все пойдет по плану, на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где собирают Evolute, не останется платформ, которым больше года.

Пока же «Моторинвест» занят углублением локализации. Летом предприятие собирается запустить мелкоузловую сборку Evolute со сваркой и окраской кузовов. Также планируется оснащать i-Joy российским силовым агрегатом и трансмиссией.

Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
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