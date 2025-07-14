Evolute представит в России самый доступный гибрид

Evolute представит в России самый доступный гибридВ следующем году завод в Липецкой области избавят от устаревших моделей
Новый гибрид — свежая модель, которая появилась на рынке Китая только в этом году, отметил Резников. Когда именно «суперсовременный продукт» С-сегмента начнут продавать в России, пока неизвестно.
Ему обещан ценник ниже, чем у Evolute i-Space, который, в свою очередь, и так является самым доступным гибридом на российском рынке. В 2024 году в стране не было более дешевых «официальных» моделей с электрифицированной силовой установкой, сообщал «Автостат».
Резников также признал, что пока в России «в силу, скажем так, исторических вопросов» локализуют устаревшие автомобили. Однако в следующем году это должно измениться: если все пойдет по плану, на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где собирают Evolute, не останется платформ, которым больше года.
Пока же «Моторинвест» занят углублением локализации. Летом предприятие собирается запустить мелкоузловую сборку Evolute со сваркой и окраской кузовов. Также планируется оснащать i-Joy российским силовым агрегатом и трансмиссией.