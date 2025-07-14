Evolute представит в России самый доступный гибрид

Новый гибрид — свежая модель, которая появилась на рынке Китая только в этом году, отметил Резников. Когда именно «суперсовременный продукт» С-сегмента начнут продавать в России, пока неизвестно.

Ему обещан ценник ниже, чем у Evolute i-Space, который, в свою очередь, и так является самым доступным гибридом на российском рынке. В 2024 году в стране не было более дешевых «официальных» моделей с электрифицированной силовой установкой, сообщал «Автостат».