Европейский авторынок в январе не дотянул до миллиона

«Наибольшее количество автомобилей среди марок в европейских странах по итогам января 2026-го реализовал Volkswagen — 100 228 штук (-11,2%)», – говорится в публикации.

На втором месте расположилась Skoda — 65 тысяч проданных автомобилей, что на 10,1% больше, чем год назад. Тройку лидеров замкнула Toyota, реализовавшая 64 тысячи машин (-11,8%). В пятёрку также вошли BMW и Peugeot.

До этого экономист и глава Института мировой экономики в Киле Мориц Шулярик предупредил о крахе трёх автогигантов из ФРГ. По его мнению, если они кардинально не изменят подход к работе, к 2030 году компании могут перестать существовать в своём нынешнем виде. Свои выводы Шулярик основывает на анализе текущей ситуации в европейском автопроме.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше покупать подержанных Lada.