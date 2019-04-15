В Шанхае дебютировал «бронзовый» концепт Chery

E-IUV — это выкрашенный в бронзовый цвет кузов с частично видимым остеклением и обилием острых граней. Общая стилистика концепта напоминает работы центра дизайна Peugeot. Например, прототипы Onyx и Instinct. Новинка оборудована асимметричными дверями, а боковое остекление выполнено из некого нового материала.
В оснащение концепта Exeed E-IUV входит сенсорная система управления на основе голографической проекции, поворачивающееся на 180 градусов кресло переднего пассажира, пневматическая подвеска. В салоне автомобиля есть «оригинальные природные элементы», правда, что под этим подразумевается, пока не известно. В отделке используются современные материалы — вероятно, технические ткани.
Первой серийной моделью бренда Exeed стал кроссовер TX. Его платформа M3X разработана в сотрудничестве с Dana, BorgWarner, Getrad и Valeo. Вседорожник оснащается бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI (197 сил) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Ожидается, что в линейке также появится гибрид.