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15:30

В Шанхае дебютировал «бронзовый» концепт Chery

Автомобиль предназначен для демонстрации ценностей бренда

Марка Exeed, принадлежащая китайской компании Chery и нацеленная на европейский рынок, представила концепт E-IUV. Этот электрокар станет площадкой для демонстрации «основных ценностей бренда»: интеллектуальности, внимания к деталям и «внутренней энергетики».

E-IUV — это выкрашенный в бронзовый цвет кузов с частично видимым остеклением и обилием острых граней. Общая стилистика концепта напоминает работы центра дизайна Peugeot. Например, прототипы Onyx и Instinct. Новинка оборудована асимметричными дверями, а боковое остекление выполнено из некого нового материала.

В оснащение концепта Exeed E-IUV входит сенсорная система управления на основе голографической проекции, поворачивающееся на 180 градусов кресло переднего пассажира, пневматическая подвеска. В салоне автомобиля есть «оригинальные природные элементы», правда, что под этим подразумевается, пока не известно. В отделке используются современные материалы — вероятно, технические ткани.

Первой серийной моделью бренда Exeed стал кроссовер TX. Его платформа M3X разработана в сотрудничестве с Dana, BorgWarner, Getrad и Valeo. Вседорожник оснащается бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI (197 сил) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Ожидается, что в линейке также появится гибрид.

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