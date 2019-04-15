В Шанхае дебютировал «бронзовый» концепт Chery

В оснащение концепта Exeed E-IUV входит сенсорная система управления на основе голографической проекции, поворачивающееся на 180 градусов кресло переднего пассажира, пневматическая подвеска. В салоне автомобиля есть «оригинальные природные элементы», правда, что под этим подразумевается, пока не известно. В отделке используются современные материалы — вероятно, технические ткани.