Exeed оставит россиян без большого кроссовера VX

Сейчас отечественный рынок покидает второй по популярности и некогда флагман китайского бренда — большой кроссовер VX. Продавцов уведомили, что новых поставок VX не будет, уточняет издание.

В России продавался единственный вариант модели — с двухлитровым турбомотором (249 л.с., 385 Нм), классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и электрогидравлической муфтой BorgWarner шестого поколения для подключения задней оси.

Exeed VX — это полноразмерный кроссовер: его длина — 4970 мм, ширина — 1940 мм, а высота — 1792 мм. В 2023 году автомобиль пережил обновление, получив другой салон, изменённую трансмиссию и некоторые другие доработки.

В свою очередь, в российском офисе бренда Exeed не смогли подтвердить информацию об уходе вседорожника, сообщает «Российская газета». Но уточнили, что марка находится «в стадии трансформации».

«В будущем планируется больший фокус на автомобилях на возобновляемых источниках энергии», — рассказал представитель Exeed.

