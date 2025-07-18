В России начали принимать заказы на седан Exlantix ES

С колесами связан электромотор, а ДВС играет роль генератора энергии для 40-киловаттной батареи. Только на электричестве четырехдверка проедет 180 километров. Общий запас хода с заполненным баком и заряженным аккумулятором — 1231 километр. Средний расход топлива составляет 6,4 литра на 100 километров пути.