В России начали принимать заказы на седан Exlantix ES

В России начали принимать заказы на седан Exlantix ESОн чуть крупнее Mercedes-Benz E-Class
В движение седан приводит бензино-электрическая установка, развивающая 469 лошадиных сил и 634 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час ES разгоняется за 4,6 секунды.
С колесами связан электромотор, а ДВС играет роль генератора энергии для 40-киловаттной батареи. Только на электричестве четырехдверка проедет 180 километров. Общий запас хода с заполненным баком и заряженным аккумулятором — 1231 километр. Средний расход топлива составляет 6,4 литра на 100 километров пути.
В Exeed отмечают, что новинка подготовлена к эксплуатации в России. Алюминиевый кузов, шасси и подвеска получили антикоррозионную обработку, а системе зарядки благодаря изолированному пистолету не страшны морозы.
Первая тысяча заказчиков получит бонусы — домашнюю заряную станцию на 11 киловатт и мобильную зарядку. Кроме того, ES получит оборудование для зарядки сторонних устройств.