Пытаемся найти точки соприкосновения с конкурентом Li L7 от концерна Chery

Наука о контактах: тест-драйв Exlantix ETПытаемся найти точки соприкосновения с конкурентом Li L7 от концерна Chery
Над адаптацией действительно поработали. Гибридный кроссовер Exlantix ET погоняли по российским дорогам, испытали морозами, вживили ему такие нужные штуки, как обогрев руля и лобового стекла, увеличили до 8 литров бачок омывателя, проложили дополнительные уплотнители дверей, заказали на заводе расширенную оцинковку кузовных панелей — и даже сочинили новое оформление передней части.
На прочих рынках ET имеет глухую панель бампера с треугольными блоками фар и воздухозаборников по краям, а для нас оптику переоформили в вертикальные прямоугольники, между которыми чернеет тонкий китовый ус радиаторной решетки. Причем кое-где это даже не декор, а настоящие прорези. Не возьмусь судить, симпатичнее так получилось или нет — но если главной задачей было отличиться от «Лисяна» с двадцати шагов, то дизайнеры с ней справились.
Да и в остальном Exlantix не назвать совсем уж точной копией: он визуально легче, динамичнее, стремительнее — впрочем, ровно настолько, чтобы не отпугнуть целевую аудиторию. Которой адресованы и прочие ключевые параметры: примерно пять метров длины, около трех метров колесной базы, бензиновая турбополторашка-генератор под капотом, плюс-минус 450 сил с двух электромоторов, что-то в районе пяти секунд до сотни, пневмоподвеска и минималистичный сенсорный интерьер. Кажется, ребята из Chery успешно сыграли в «Лисян-бинго», отметив все возможные пункты — и потому имеют полное право рассчитывать на успех. Вот только за последние месяцы диспозиция несколько поменялась.
Ключевого преимущества перед главным конкурентом больше нет: стартап имени Ли Сяна наконец, встает на официальные российские рельсы, причем Li L7 оценивается ровно в ту же сумму, что и сопоставимый Exlantix ET — 6,6 млн рублей. Правда, есть нюанс: продажами и обслуживанием Lixiang занялось представительство концерна Sinomach, которое также отвечает за малоуспешные бренды Oting и Rox — и с дилерской империей Chery оно не может сравниться ни по масштабам, ни по опыту.
К тому же, Exlantix дает на свой кроссовер гарантию в восемь лет и двести тысяч километров: согласитесь, это весомый аргумент на фоне лисяновских трех лет и ста тысяч. Хотя если говорить конкретно о батарее и электромоторах, у конкурентов все-таки паритет: 8 лет и 160 тыс. км. Значит ли это, что оба будут способны перемещаться, но L7 раньше потеряет товарный вид? Интересный вопрос на перспективу.
А пока главное, чего нет у новичка — это сложившейся репутации и магии бренда. Звучит смешно в контексте Li Auto, выпустившей свою первую модель только шесть лет назад, но что поделать, если это правда? На ту же поляну уже попытались зайти Aito M7, Wey 07, Rox 01 и другие концептуально похожие кроссоверы — но только для того, чтобы получить довольно прохладный прием от российской публики. И я не уверен, что Exlantix уготована другая участь.
я выбрал вместо рекламы.
Давайте сразу и прямо обозначу главное, чтобы не было разночтений: это очень хороший продукт, причем не по китайским меркам — эту ремарку вообще пора списывать в утиль — а именно в фундаментальных ездовых дисциплинах, на которые мы привыкли опираться. Все, о чем пойдет речь дальше, можно свести к нюансам, придиркам, а то и откровенной вкусовщине. Но, говоря предельно искренне, я не нахожу в себе сил ему симпатизировать.
Его нельзя ни в чем серьезно упрекнуть. Он уверенно и послушно набирает скорость: стоит утопить акселератор в пол при старте с места или небольшого хода — и вы получите впечатляющий электромобильный разгон, даже если в батарее осталась лишь четверть заряда.
Однако в этом случае после 80 км/ч темп заметно снижается, а чтобы уверенно чувствовать себя на магистральных скоростях, так или иначе придется подключаться к розетке почаще. Как и для достижения паспортных 4,8 секунды до сотни. Но это общие правила игры для 2,5-тонных последовательных гибридов, у которых за выработку энергии отвечает маленький — в этом случае 143-сильный — ДВС. Чего вы еще хотели, чудес?
Их не бывает: если просто ползать по городским пробкам и ни о чем не думать, бензиновый двигатель в режиме максимальной генерации успевает накачать в батарею около 5% заряда, прежде чем они улетучатся двумя-тремя ускорениями на оперативном просторе. При этом бортовой компьютер показывает средний расход топлива в 8,4 л/100 км — отличный результат, которому позавидуют куда более легкие и компактные ребята.
Еще здесь прекрасная шумоизоляция, адекватные реакции на руль, солидный запас устойчивости в поворотах и на скоростной прямой, а пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами на гладкой дороге дарит приятное чувство левитации, при этом никогда не доходя до заметной раскачки. Да и серьезные неровности это шасси старательно скругляет — включая то издевательство, что лежит на юго-западе Третьего транспортного кольца вместо асфальта. Ни одного острого удара Exlantix не пропустит, как ни атакуй оголенный металл термических стыков и накиданные абы как заплатки.
Но и волшебства «Лисянов», которые решают дорожные проблемы чуть ли не лучше всех в мире, ET не демонстрирует: там, где тот же L7 остается четырехколесной камерой сенсорной депривации, Exlantix… ну, очень качественно делает свою работу. Не хуже многих и точно лучше большинства. Но впервые в жизни при общении с машиной я испытал эффект зловещей долины.
Когда-то, в прежние времена, мы считали условные RAV4, Solaris и Passat скучными. Так вот, они полны жизни, характера и драмы — по крайней мере, на фоне Экслантикса. Как известно, электротехника — это наука о контактах, и в этом смысле между нами с ET оказался проложен толстый слой диэлектрика.
Вы правы, наивно ждать бурю эмоций от электромобиля, с генератором он или без. И всё же я искренне увлекся общением с Xiaomi SU7, с интересом разбирал противоречивые нюансы Nissan X-Trail E-Power, удивлялся фишкам Voyah Passion — да и многие другие машины, оставшиеся за рамками заметок для «Мотора», давали пищу уму, а иногда даже трогали сердце. Но в случае Exlantix остается только согласиться с наблюдением Дмитрия Ласькова из недавнего теста Avatr 11: чтобы хорошая современная «электричка» хоть чем-нибудь зацепила, она должна удивлять и эпатировать.
Здесь тоже есть нетривиальные особенности, но на фоне общей сдержанности они больше озадачивают, чем развлекают. Например, такие же странные, как на Аватре, двери с электроприводом: отчаявшись разгадать логику алгоритма, в конечном итоге вы будете пользоваться ими как обычными ручными, только прикладывать больше усилий. Или стеклоподъемники с инвертированной схемой работы, когда для опускания рычажок надо тянуть, а для поднимания толкать — снова как на Avatr или новых Geely. Неужели это и дальше будет расползаться по автопрому?
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Про полностью сенсорный салон, включая открывание бардачка через экран, регулировку руля и зеркал барабанчиками на спицах, нефиксируемые поворотники и кнопку аварийки на потолке можно даже не говорить — увы, Exlantix прилежно следует всем дурацким трендам. И зачем, для чего вместо нормального обода тут гигантская сушка-челночок? Рейка-то самая обычная, 2,5 оборота от упора до упора — поэтому при любой парковке баранка (вот он, тот самый момент, когда можно употребить это слово без кавычек!) успевает предательски уйти из-под рук. К чему это может привести в экстренной ситуации, даже думать не хочется.
А может, это такой намек, что надо просто отдать управление автоматике? На трассе она работает здорово, но в пробках мне с ней некомфортно: даже в режиме поддержания минимальной дистанции адаптивный круиз-контроль оставляет слишком большие зазоры до машин впереди. Хотя, если посмотреть на то, как выглядит современный московский поток, Exlantix все-таки расторопнее многих живых водителей.
Можно было бы поизучать автопилот детальнее, но когда я попытался прижаться левее, чтобы пропустить мотоциклиста, система удержания в полосе сначала оказала мощное сопротивление — а потом резко отпустила руль, и мы с кроссовером чуть не впечатались в отбойник. Нет, пока что всё это не для реальной жизни. По крайней мере, не для моей.
Обидно! Ведь на бумаге у Exlantix ET есть все слагаемые для успеха, на который так рассчитывают в российском офисе Chery. Но по совокупности качеств этот кроссовер все-таки не может перелисянить «Лисяны», тем более теперь, с официальной гарантией — и не дает ни одного веского повода, чтобы принять и простить эргономические неудобства.
С другой стороны, если вы уже ездите на чем-нибудь китайском, а лучше именно из арсенала Chery, то к некоторым из них так или иначе привыкли. Поэтому в качестве апгрейда, следующего шага без отрыва от знакомой дилерской системы, Exlantix может оказаться логичным и разумным вариантом. И в этом разрезе «жертвой» ET видится уже не Li Xiang, а флагманский Exeed VX, который стоит лишь на полмиллиона меньше. А вы бы что выбрали?
Exlantix ET
Подробные технические характеристики
|Exlantix ET
|Тип двигателя
|бензиновый, L4 турбо + электромоторы
|Рабочий объем, см³
|1499
|Макс. суммарная мощность, л.с.
|469
|Макс. момент, Нм
|634
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|бесступенчатая
|Передняя подвеска
|пневматическая, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|пневматическая, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4980x1975x1698
|Колесная база, мм
|3000
|Максимальный дорожный просвет, мм
|227
|Объем багажника, л
|546–1835
|Снаряженная масса, кг
|2380
|Разгон 0–100 км/ч, с
|4,8
|Макс. скорость, км/ч
|195
|Запас хода WLTC, км
|1180
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|6,4
|Ёмкость батареи, кВт⋅ч
|40
|Объем топливного бака, л
|67
|Цена, руб.
|от 6 600 000