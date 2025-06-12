Пытаемся найти точки соприкосновения с конкурентом Li L7 от концерна Chery

На прочих рынках ET имеет глухую панель бампера с треугольными блоками фар и воздухозаборников по краям, а для нас оптику переоформили в вертикальные прямоугольники, между которыми чернеет тонкий китовый ус радиаторной решетки. Причем кое-где это даже не декор, а настоящие прорези. Не возьмусь судить, симпатичнее так получилось или нет — но если главной задачей было отличиться от «Лисяна» с двадцати шагов, то дизайнеры с ней справились.

Да и в остальном Exlantix не назвать совсем уж точной копией: он визуально легче, динамичнее, стремительнее — впрочем, ровно настолько, чтобы не отпугнуть целевую аудиторию. Которой адресованы и прочие ключевые параметры: примерно пять метров длины, около трех метров колесной базы, бензиновая турбополторашка-генератор под капотом, плюс-минус 450 сил с двух электромоторов, что-то в районе пяти секунд до сотни, пневмоподвеска и минималистичный сенсорный интерьер. Кажется, ребята из Chery успешно сыграли в «Лисян-бинго», отметив все возможные пункты — и потому имеют полное право рассчитывать на успех. Вот только за последние месяцы диспозиция несколько поменялась.