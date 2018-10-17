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16:12

Bugatti привезет в Женеву экстремальный Chiron

Новинка может получить название Super Sport

© Иллюстрация: colorsponge | behance.net
В следующем году на автосалоне в Женеве марка Bugatti представит экстремальную версию гиперкара Chiron. Вероятно, ею станет модификация Super Sport. Эскизы машины руководство французской марки показало потенциальным клиентам во время презентации Bugatti Divo.

По данным TheSupercarBlog, новинку описывают, как «красота скорости» и «управляемая ракета класса ''земля-земля''». Гиперкар будет оснащен тем же 8,0-литровым двигателем W16, что и обычный Chiron, но отдача мотора вырастет. Тираж экстремального «Широна» ограничат 20-40 экземплярами.

Шоу-кар Bugatti Chiron Sky View

Помимо еще одной вариации Chiron, в линейке марки может появиться кроссовер. Руководство Bugatti рассматривает несколько вариантов типов кузова с привязкой к региональному спросу, изменению предпочтений, ценообразованию, и пока выпуск вседорожника выглядит более логичным шагом.

Bugatti Divo

Последняя модель Bugatti — Divo — дебютировала в конце августа на мероприятии Тhe Quail – A Motorsports Gathering. Гиперкар оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики Divo не сообщаются, но Bugatti Chiron с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за 2,4 секунды.

Тираж Bugatti Divo составит 40 экземпляров. Все автомобили уже проданы. Минимальная цена гиперкара — пять миллионов евро.

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