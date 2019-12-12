Гоночный Nissan GT-R переделают в экстремальный суперкар для обычных дорог

Двухдверке достанется подвеска с возможностью регулировки дорожного просвета и усиленные тормозные механизмы с вентилируемыми роторами, шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. В онлайн-конфигураторе покупатели смогут выбрать цвет кузова и каркаса безопасности, а также предложить свои варианты персонализации. Опциональный пакет Extreme добавит новые аэродинамические элементы, пневмодомкраты и поднимет мощность двигателя еще на 100 сил.

Начальная цена JRM GT23 установлена на уровне 380 тысяч фунтов стерлингов (31,6 миллиона рублей). Пакет Extreme Pack и цвет кузова отличный от базового белого увеличат цену до 452 000 фунтов стерлингов (37,6 миллиона рублей).