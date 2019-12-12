Гоночный Nissan GT-R переделают в экстремальный суперкар для обычных дорог

По словам представителей JRM, компания не просто спроектирует новый боди-кит, а применит весь свой опыт, полученный при создании гоночных Nissan GT-R Nismo GT1 и GT3. Купе сохранит 3,8-литровый двигатель VR38DETT (его отдачу доведут до 650 сил), но лишится полного привода. Шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями уступит место смонтированной по схеме transaxle (смещенной к задней оси) секвентальной коробке передач с пневматическим приводом и подрулевыми лепестками.
За отправную точку JRM GT23 взят GT-R Nismo c «турбошестеркой» 3.8, которая выдает 600 лошадиных сил и 652 Нм крутящего момента. С нуля до ста трековое купе разгоняется за 2,6 секунды и достигает 320 километров в час. Динамика разгона GT23 пока не раскрывается.
Двухдверке достанется подвеска с возможностью регулировки дорожного просвета и усиленные тормозные механизмы с вентилируемыми роторами, шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. В онлайн-конфигураторе покупатели смогут выбрать цвет кузова и каркаса безопасности, а также предложить свои варианты персонализации. Опциональный пакет Extreme добавит новые аэродинамические элементы, пневмодомкраты и поднимет мощность двигателя еще на 100 сил.
Начальная цена JRM GT23 установлена на уровне 380 тысяч фунтов стерлингов (31,6 миллиона рублей). Пакет Extreme Pack и цвет кузова отличный от базового белого увеличат цену до 452 000 фунтов стерлингов (37,6 миллиона рублей).
Тем, кому нужно еще больше эксклюзивности, предлагается Nissan GT-R50 by Italdesign. Суперкар с уникальным дизайном и форсированным V6 3.8 (720 сил и 780 Нм) выпустили в честь 50-летия Italdesign и полувекового юбилея модели GT-R. Тираж — 50 штук, цена — 990 000 евро (69,7 миллиона рублей по текущему курсу).