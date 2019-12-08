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14:00

Пикап Ford научили разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды

Компания Shelby показала самую экстремальную модификацию пикапа F-150

Александр Пономарев
Shelby American презентовала серийную версию пикапа F-150 Super Snake Sport, которая будет выпущена в количестве всего 250 экземпляров и поступит в продажу весной 2020 года.

Брутальный Shelby F-150 Super Snake Sport, как можно понять из названия, сделан на базе популярнейшего пикапа Ford F-150 в версии с однорядной кабиной Regular Cab. Снаружи его можно узнать по традиционным для моделей Shelby двум контрастным полоскам вдоль кузова, агрессивному аэродинамическому обвесу, воздухозаборнику на капоте и большим колёсам.

Президент Shelby American Гари Паттерсон рассказал, что после недавней выставки SEMA энтузиасты, журналисты и дилеры буквально умоляли его запустить концептуальный пикап Super Snake Sport в производство, поэтому команда всерьёз ускорила процесс разработки и готова приступить к выпуску уже в первом квартале 2020 года. Под капотом полноразмерного пикапа прячется пятилитровый бензиновый двигатель V8, который вдобавок можно оснастить приводным нагнетателем. В самой мощной версии он развивает 770 лошадиных сил и разгоняет «Суперзмею» до 60 миль в час (97 километров в час) за молниеносные 3,4 секунды.

Разумеется, инженеры также доработали подвеску и тормоза пикапа. Shelby F-150 Super Snake Sport обойдётся недёшево: версия с атмосферным мотором будет стоить 86 085 долларов, модификация с нагнетателем 93 385 долларов, что примерно втрое дороже базовой комплектации. Однако аналитики ожидают, что с учётом тиража в 250 экземпляров на вторичном рынке пикап со временем неминуемо окажется ещё дороже.