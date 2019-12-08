Пикап Ford научили разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды

Президент Shelby American Гари Паттерсон рассказал, что после недавней выставки SEMA энтузиасты, журналисты и дилеры буквально умоляли его запустить концептуальный пикап Super Snake Sport в производство, поэтому команда всерьёз ускорила процесс разработки и готова приступить к выпуску уже в первом квартале 2020 года. Под капотом полноразмерного пикапа прячется пятилитровый бензиновый двигатель V8, который вдобавок можно оснастить приводным нагнетателем. В самой мощной версии он развивает 770 лошадиных сил и разгоняет «Суперзмею» до 60 миль в час (97 километров в час) за молниеносные 3,4 секунды.