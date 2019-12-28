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18:00

Посмотрите на Jaguar F-Type в кузове шутинг-брейк

Дизайнер изобразил более практичную версию британского купе

Александр Пономарев
Художник, известный как X-Tomi, представил свой вариант обновлённого Jaguar F-Type, превратив его в трёхдверный универсал.

Компания Jaguar недавно обновила семейство спорткаров F-Type: купе и родстер получили более низкую фронтальную часть с узкими горизонтальными фарами, увеличенными воздухозаборниками бампера, видоизменённым капотом и крыльями. Сзади новинки проще всего узнать по иной форме фонарей без прежних полукруглых вставок. Венгерский дизайнер Самок Тамас, известный под ником X-Tomi, представил, как мог бы выглядеть F-Type, если бы вместе с рестайлингом он получил вдобавок ещё один тип кузова - стильный и практичный шутинг-брейк. Удлинённая крыша удачно подчёркивает пропорции спорткара, визуально делая его ещё длиннее и ниже. Заодно у «Ягуара» в такой конфигурации появляется гораздо более вместительный грузовой отсек.

Конечно, у такого автомобиля нет шансов когда-нибудь появиться в продаже, а вот купе и родстер уже доступны к заказу. В интерьере обновлённых F-Type появилась 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и новая информационно-развлекательная система Touch Pro. Моторная гамма осталась неизменной, а топовая версия R с 575-сильным мотором получила перенастроенную подвеску с новыми амортизаторами, доработанными пружинами и стабилизаторами. Самое быстрое купе разгоняется с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и достигает максимальной скорости в 300 километров в час.