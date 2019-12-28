Посмотрите на Jaguar F-Type в кузове шутинг-брейк

Компания Jaguar недавно обновила семейство спорткаров F-Type: купе и родстер получили более низкую фронтальную часть с узкими горизонтальными фарами, увеличенными воздухозаборниками бампера, видоизменённым капотом и крыльями. Сзади новинки проще всего узнать по иной форме фонарей без прежних полукруглых вставок. Венгерский дизайнер Самок Тамас, известный под ником X-Tomi, представил, как мог бы выглядеть F-Type, если бы вместе с рестайлингом он получил вдобавок ещё один тип кузова - стильный и практичный шутинг-брейк. Удлинённая крыша удачно подчёркивает пропорции спорткара, визуально делая его ещё длиннее и ниже. Заодно у «Ягуара» в такой конфигурации появляется гораздо более вместительный грузовой отсек.