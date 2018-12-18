Посмотрите, как за 250 часов собрать из картона болид Формулы-1

Для постройки реплики болида Формулы-1 потребуется около 50 квадратных метров картона и более 100 стержней для клеевого пистолета. Сборка детализированной копии машины займет 250 человеко-часов.
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Ранее на канале Make Your OWN Creation показали, как из нескольких кусков картона собрать собственный игрушечный автомобиль. При этом он сможет ездить, а его фары – работать. А Skoda построила из картона полноразмерную копию компактного кроссовера Karoq в честь старта продаж модели на британском рынке.