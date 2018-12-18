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14:25

Посмотрите, как за 250 часов собрать из картона болид Формулы-1

На постройку машины потратили 50 квадратных метров картона

На YouTube-канале The Q появилась видеоинструкция по сборке модели формульного болида из картона. Полученная копия полностью соответствует регламенту серии сезона 2018-2019 года, а ее масштаб составляет 1:1,3.

Для постройки реплики болида Формулы-1 потребуется около 50 квадратных метров картона и более 100 стержней для клеевого пистолета. Сборка детализированной копии машины займет 250 человеко-часов.

Видео: The Q

Ранее на канале Make Your OWN Creation показали, как из нескольких кусков картона собрать собственный игрушечный автомобиль. При этом он сможет ездить, а его фары – работать. А Skoda построила из картона полноразмерную копию компактного кроссовера Karoq в честь старта продаж модели на британском рынке.

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