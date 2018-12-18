Посмотрите, как за 250 часов собрать из картона болид Формулы-1

Ранее на канале Make Your OWN Creation показали, как из нескольких кусков картона собрать собственный игрушечный автомобиль. При этом он сможет ездить, а его фары – работать. А Skoda построила из картона полноразмерную копию компактного кроссовера Karoq в честь старта продаж модели на британском рынке.