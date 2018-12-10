Посмотрите, как сделать из картона электромобиль, который сможет ездить

В этом ролике можно увидеть, как радиоуправляемая машинка, которая двигалась со скоростью более 130 километров в час, преследует пикап на шоссе, а тут – пятнадцать машин на радиоуправлении, сдвинувших с места настоящий двухтонный пикап Toyota.