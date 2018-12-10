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19:58

Посмотрите, как сделать из картона электромобиль, который сможет ездить

12-минутный ролик научит собирать собственные игрушечные машинки

На YouTube-канале Make Your OWN Creation появился ролик о том, как из нескольких кусков картона собрать собственный игрушечный автомобиль. При этом он сможет ездить, а его фары – работать.

Для того чтобы сделать собственный автомобильчик, понадобится картон, клей, колеса от любой старой игрушечной машинки, электромотор, пара переключателей, два светодиода и батареи. Как сделать кузов из нескольких кусков картона наглядно показано в 12-минутном ролике. Правда, такая машина сможет ездить только прямо: радиоуправление и рулевое управление не предусмотрено.

Видео: Make Your OWN Creation

Игрушечные автомобили еще делают из серебра, золота, платины и драгоценных камней. Как, например, вот эту реплику Ford Escort RS1800 Ари Ватанена. Также ранее на торги выставили миниатюрную копию Ford GT образца 2006 года, выполненную из двухцветного 18-каратного золота.

В этом ролике можно увидеть, как радиоуправляемая машинка, которая двигалась со скоростью более 130 километров в час, преследует пикап на шоссе, а тут – пятнадцать машин на радиоуправлении, сдвинувших с места настоящий двухтонный пикап Toyota.

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