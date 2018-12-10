Посмотрите, как сделать из картона электромобиль, который сможет ездить

Для того чтобы сделать собственный автомобильчик, понадобится картон, клей, колеса от любой старой игрушечной машинки, электромотор, пара переключателей, два светодиода и батареи. Как сделать кузов из нескольких кусков картона наглядно показано в 12-минутном ролике. Правда, такая машина сможет ездить только прямо: радиоуправление и рулевое управление не предусмотрено.
Видео: Make Your OWN Creation
Игрушечные автомобили еще делают из серебра, золота, платины и драгоценных камней. Как, например, вот эту реплику Ford Escort RS1800 Ари Ватанена. Также ранее на торги выставили миниатюрную копию Ford GT образца 2006 года, выполненную из двухцветного 18-каратного золота.
В этом ролике можно увидеть, как радиоуправляемая машинка, которая двигалась со скоростью более 130 километров в час, преследует пикап на шоссе, а тут – пятнадцать машин на радиоуправлении, сдвинувших с места настоящий двухтонный пикап Toyota.