Видео: пилоты Формулы-1 сразились в гонке на холодильниках

Организаторы состязания нарисовали в порту Мельбурна импровизированную трассу Гран-при Австралии, установили полноразмерный светофор и отметили границы трассы в поворотах заграждениями из шин. «Болидами» Ферстаппена и Элбона были 1,5-сильные тележки на колесах с 80-кубовым моторчиком и сиденьем-холодильником фирмы YETI.

Пилоты Формулы-1 преодолели по «автодрому» три круга, причем сражение вышло зрелищным: моторизированный холодильник кренился, мощности двигателя не хватало и спортсменам приходилось помогать на разгонах ногами. Ферстаппену удалось опередить Элбона. После гонки тайский пилот пожаловался на плохие настройки холодильника и механические проблемы.