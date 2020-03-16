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16:29

Видео: пилоты Формулы-1 сразились в гонке на холодильниках

Боевые пилоты Red Bull померились силами на трассе в Мельбурне

© Red Bull
Сергей Ильин
Команда Формулы-1 Red Bull Racing поделилась видеороликом необычного сражения между своими пилотами. Макс Ферстаппен и Александер Элбон устроили гонки на моторизированных холодильниках по уменьшенной копии Альберт-Парка — арене Гран-при Австралии.

Организаторы состязания нарисовали в порту Мельбурна импровизированную трассу Гран-при Австралии, установили полноразмерный светофор и отметили границы трассы в поворотах заграждениями из шин. «Болидами» Ферстаппена и Элбона были 1,5-сильные тележки на колесах с 80-кубовым моторчиком и сиденьем-холодильником фирмы YETI.

Пилоты Формулы-1 преодолели по «автодрому» три круга, причем сражение вышло зрелищным: моторизированный холодильник кренился, мощности двигателя не хватало и спортсменам приходилось помогать на разгонах ногами. Ферстаппену удалось опередить Элбона. После гонки тайский пилот пожаловался на плохие настройки холодильника и механические проблемы.

Видео: Red Bull Racing, YouTube-канал

По иронии судьбы, поучаствовать в Гран-при Австралии пилотам Red Bull не удалось, так как гонку в последний момент отменили из-за пандемии коронавируса, а чуть позже перенесли и другие этапы Формулы-1 до мая. Таким образом, победа Ферстаппена над напарником осталась единственным гоночным трофеем голландца в марте.