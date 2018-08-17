Послушайте, как звучит Ferrari F40 с прямотоком

Всего было построено 1315 экземпляров Ferrari F40. Суперкар часто появляется на аукционах: например, в прошлом году за миллион евро продали автомобиль Эрика Клэптона, а чуть позже на торги была выставлена машина, которая проехала всего 592 километра. Она также ушла более чем за миллион евро.