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17 августа 12:35

Послушайте, как звучит Ferrari F40 с прямотоком

Суперкар засняли на улицах Монако

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В Монако засняли легендарный суперкар Ferrari F40, оснащенный прямоточным выхлопом. Как звучит такой автомобиль можно услышать в ролике, опубликованном на YouTube-канале ExoticCarspotters.

Компания Ferrari выпускала модель F40 с 1987 по 1992 год. Суперкар оснащался 471-сильным турбированным двигателем V8 объемом 2,9 литра. С нуля до «сотни» такой автомобиль мог ускоряться за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 321 километр в час.

Видео с YouTube-канала ExoticCarspotters

Всего было построено 1315 экземпляров Ferrari F40. Суперкар часто появляется на аукционах: например, в прошлом году за миллион евро продали автомобиль Эрика Клэптона, а чуть позже на торги была выставлена машина, которая проехала всего 592 километра. Она также ушла более чем за миллион евро.

Кроме того, про F40 снимали различные ролики: суперкаре ездили по снегу и горам, а также устраивали на нем джимхану.

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