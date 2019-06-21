Найдена Skoda Fabia с пробегом миллион километров, которую ни разу не ремонтировали

Чосича разыскал импортер Skoda в Боснии и Герцеговине, чтобы вручить ему подарок в честь рекордного пробега. Таксист получил фирменные часы, сертификат на бесплатную замену одометра и скидку на новый автомобиль в размере 2500 евро. Однако таксист отказался от покупки, на что дилер пообещал бесплатно обслуживать его старую «Фабию» в течение года.
Неубиваемая Skoda Fabia укомплектована рядным четырехцилиндровым дизельным двигателем объемом 1,9 литра, который в период с 2000 по 2004 год предлагался в двух вариантах форсировки: 64 либо 101 лошадиная сила. Хэтчбек Чосича, судя по снимках, находится в состоянии, близком к идеальному: на автомобиле не видно ни ржавчины, ни сколов, ни царапин. Таксист уверяет, то за все годы владения он ни разу не обращался в автомастерскую для серьезного ремонта.
Несколькими днями ранее в России был обнаружен 29-летний Land Rover Discovery с пробегом миллион километров. О внедорожнике известно, что в 90-х годах прошлого века он участвовал в Camel Trophy и много путешествовал по России.