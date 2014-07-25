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Опубликовано 25 июля 2014, 19:21
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«Форд» провел последний рестайлинг модели Falcon

Представлены обновленные седаны Falcon XR6 и XR8
Австралийский офис компании Ford опубликовал первые официальные фотографии обновленных седанов Falcon XR8 и XR6. Первый описывается производителем как «самый лучший Фалькон, который когда-либо был построен». Ожидается, что рестайлинг модели станет последним.
Ford Falcon XR8
Ford Falcon XR8
© Ford Australia
Ярослав Гронский

Австралийский офис компании Ford опубликовал первые официальные фотографии обновленных седанов Falcon XR8 и XR6. При этом первый из них производитель называет «самым лучшим «Фальконом», который когда-либо был построен». Ожидается, что рестайлинг станет последним для четырехдверки: впоследствии марка не собирается обновлять и менять поколения модели.

Седан получил полностью новую переднюю часть кузова с трапециевидной радиаторной решеткой, другие фары головного света и задние фонари со светодиодными элементами, а также иную крышку багажника со спойлером.

Отличительными чертами версии XR8 являются задний диффузор, четыре патрубка спортивной выпускной системы и черные корпуса боковых зеркал с интегрированными повторителями указателей поворота.

Ford Falcon XR6

© Ford Australia

Линейка моторов будет представлена "турбочетверкой" семейства EcoBoost, атмосферными, турбированными и работающими на сжиженном природном газе "шестерками", а также компрессорным двигателем V8.

Точные данные об отдаче моторов пока держатся в секрете. Характеристики силовых установок, модификации, список оборудования и цены на седаны будут обнародованы перед стартом продаж, начало которых намечено на последний квартал нынешнего года.

В июне компания Ford Performance Vehicles (FPV), являющаяся придворным тюнинг-ателье австралийского "Форда", представила заключительную версию "заряженной" версии "Фалькона" — GT F. Седан оснастили 477-сильной пятилитровой "восьмеркой" с функцией Overboost. Она активируется на всех передачах кроме первой и выше 4000 тысяч оборотов в минуту, увеличивая отдачу мотора до 549 сил.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Ford свернет всю производственную деятельность на территории Австралии. Отказ от дальнейшей работы обусловлен убытком в 580 миллионов долларов, который концерн понес на континенте за последние пять лет. Выпуск автомобилей и двигателей осуществлялся в Австралии с 1925 года.

Автор:Ярослав Гронский
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