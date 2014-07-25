«Форд» провел последний рестайлинг модели Falcon

«Форд» провел последний рестайлинг модели FalconПредставлены обновленные седаны Falcon XR6 и XR8
Австралийский офис компании Ford опубликовал первые официальные фотографии обновленных седанов Falcon XR8 и XR6. При этом первый из них производитель называет «самым лучшим «Фальконом», который когда-либо был построен». Ожидается, что рестайлинг станет последним для четырехдверки: впоследствии марка не собирается обновлять и менять поколения модели.
Седан получил полностью новую переднюю часть кузова с трапециевидной радиаторной решеткой, другие фары головного света и задние фонари со светодиодными элементами, а также иную крышку багажника со спойлером.
Отличительными чертами версии XR8 являются задний диффузор, четыре патрубка спортивной выпускной системы и черные корпуса боковых зеркал с интегрированными повторителями указателей поворота.
Линейка моторов будет представлена "турбочетверкой" семейства EcoBoost, атмосферными, турбированными и работающими на сжиженном природном газе "шестерками", а также компрессорным двигателем V8.
Точные данные об отдаче моторов пока держатся в секрете. Характеристики силовых установок, модификации, список оборудования и цены на седаны будут обнародованы перед стартом продаж, начало которых намечено на последний квартал нынешнего года.
В июне компания Ford Performance Vehicles (FPV), являющаяся придворным тюнинг-ателье австралийского "Форда", представила заключительную версию "заряженной" версии "Фалькона" — GT F. Седан оснастили 477-сильной пятилитровой "восьмеркой" с функцией Overboost. Она активируется на всех передачах кроме первой и выше 4000 тысяч оборотов в минуту, увеличивая отдачу мотора до 549 сил.
Как сообщалось ранее, в 2016 году Ford свернет всю производственную деятельность на территории Австралии. Отказ от дальнейшей работы обусловлен убытком в 580 миллионов долларов, который концерн понес на континенте за последние пять лет. Выпуск автомобилей и двигателей осуществлялся в Австралии с 1925 года.