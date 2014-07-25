«Форд» провел последний рестайлинг модели Falcon

Австралийский офис компании Ford опубликовал первые официальные фотографии обновленных седанов Falcon XR8 и XR6. При этом первый из них производитель называет «самым лучшим «Фальконом», который когда-либо был построен». Ожидается, что рестайлинг станет последним для четырехдверки: впоследствии марка не собирается обновлять и менять поколения модели.

Седан получил полностью новую переднюю часть кузова с трапециевидной радиаторной решеткой, другие фары головного света и задние фонари со светодиодными элементами, а также иную крышку багажника со спойлером.

Отличительными чертами версии XR8 являются задний диффузор, четыре патрубка спортивной выпускной системы и черные корпуса боковых зеркал с интегрированными повторителями указателей поворота.