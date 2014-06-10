Ford построил самый мощный седан Falcon

Режим Overboost включается на всех передачах (кроме первой), начиная с 4000 оборотов в минуту. Как заявили в компании, нижний порог оборотов введен для того, чтобы на автомобиле было удобно передвигаться в городе при каждодневном использовании.

Как добавляет издание MSN Nine Motoring, в прохладную погоду режим Overboost будет доступен постоянно и 549 сил будут доступны в любой момент. Однако в жару мощность будет повышаться только на 15-20 секунд. Сколько должно пройти времени для повторного включения системы, неизвестно.

Помимо этого, GT F получил перенастроенную подвеску, унаследовав ее от модификации GT RSPEC. По данным Motoring, седан оснастили перенастроенными амортизаторами, усиленными рычагами, а также новыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади.