Ford построил самый мощный седан Falcon

Ford построил самый мощный седан FalconКомпания завершила выпуск «заряженных» машин для Австралии спецверсией
Австралийский офис Ford представил новую версию "заряженного" седана Falcon, которая получила название GT F. Модель была разработана придворным тюнинг-ателье марки Ford Performance Vehicles. Четырехдверка является самой мощной модификацией этой модели, разработанной на территории Австралии.
Седан оснащен 477-сильным бензиновым мотором 5.0 V8 с механическим нагнетателем. Двигатель получил функцию Overboost, которая позволяет увеличить мощностью на 15 процентов — до 549 лошадиных сил.
Режим Overboost включается на всех передачах (кроме первой), начиная с 4000 оборотов в минуту. Как заявили в компании, нижний порог оборотов введен для того, чтобы на автомобиле было удобно передвигаться в городе при каждодневном использовании.
Как добавляет издание MSN Nine Motoring, в прохладную погоду режим Overboost будет доступен постоянно и 549 сил будут доступны в любой момент. Однако в жару мощность будет повышаться только на 15-20 секунд. Сколько должно пройти времени для повторного включения системы, неизвестно.
Помимо этого, GT F получил перенастроенную подвеску, унаследовав ее от модификации GT RSPEC. По данным Motoring, седан оснастили перенастроенными амортизаторами, усиленными рычагами, а также новыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости сзади.
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Всего будет произведено 550 экземпляров GT F, полсотни которых продадут в Новой Зеландии. Стоимость каждой машины составит 77 тысяч 900 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 73 тысячам долларов США.
Эта модель станет последней для Ford Performance Vehicles. После компания прекратит свое существование, а Ford остановит производство на территории Австралии.
Самой мощной моделью Австралии является седан HSV GTS. Он оснащен 6,2-литровым бензиновым мотором V8 с механическим нагнетателем. Мотор выдает 585 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.