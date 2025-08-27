ФАС займется автозаправками, завышающими цены на бензин

В Крыму был обнаружен рост оптовых цен, который привел к дефициту автомобильного топлива на некоторых заправках. Похожая ситуация из-за проблем с логистикой и увеличившегося товарооборота сложилась в Забайкалье и в Курильском районе. Там временно ввели ограничения на продажу бензина АИ-95.

Кроме того, ФАС возбудила дело против «Газпром ГНП продажи», входящей в ПАО «Газпром». Поводом послужило снижение объемов продаж на Петербургской бирже. Так, принадлежащий компании Сургутский ЗСК с 20 мая п 27 июня поставил на биржу на 74 процента меньше АИ-92, на 50 процентов меньше АИ-95.