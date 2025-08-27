ФАС займется автозаправками, завышающими цены на бензин

ФАС займется автозаправками, завышающими цены на бензинВ некоторых регионах обнаружили нехватку топлива
В Крыму был обнаружен рост оптовых цен, который привел к дефициту автомобильного топлива на некоторых заправках. Похожая ситуация из-за проблем с логистикой и увеличившегося товарооборота сложилась в Забайкалье и в Курильском районе. Там временно ввели ограничения на продажу бензина АИ-95.
Кроме того, ФАС возбудила дело против «Газпром ГНП продажи», входящей в ПАО «Газпром». Поводом послужило снижение объемов продаж на Петербургской бирже. Так, принадлежащий компании Сургутский ЗСК с 20 мая п 27 июня поставил на биржу на 74 процента меньше АИ-92, на 50 процентов меньше АИ-95.
Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина. Скорее всего, он будет продлен из-за нестабильной ситуации на рынке.
Россия по итогам первой половины года оказалась на 15 месте по доступности бензина для населения. Она расположилась между Испанией и Казахстаном: на среднюю зарплату россияне могут купить 1360 литров АИ-95.