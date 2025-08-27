Новости
ФАС займется автозаправками, завышающими цены на бензин

В некоторых регионах обнаружили нехватку топлива
ФАС заинтересовалась завышенными ценами на топливо в регионах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел из-за повышения цен на бензин в регионах РФ, пишет «Коммерсантъ». Следить за ситуацией поручил вице-премьер Александр Новак, по словам которого проблемы с топливом наблюдают в нескольких регионах страны, включая Крым, Забайкальский край и Курильский район.
Мария Руцкая
В Крыму был обнаружен рост оптовых цен, который привел к дефициту автомобильного топлива на некоторых заправках. Похожая ситуация из-за проблем с логистикой и увеличившегося товарооборота сложилась в Забайкалье и в Курильском районе. Там временно ввели ограничения на продажу бензина АИ-95.

Кроме того, ФАС возбудила дело против «Газпром ГНП продажи», входящей в ПАО «Газпром». Поводом послужило снижение объемов продаж на Петербургской бирже. Так, принадлежащий компании Сургутский ЗСК с 20 мая п 27 июня поставил на биржу на 74 процента меньше АИ-92, на 50 процентов меньше АИ-95.

Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина. Скорее всего, он будет продлен из-за нестабильной ситуации на рынке.

Россия по итогам первой половины года оказалась на 15 месте по доступности бензина для населения. Она расположилась между Испанией и Казахстаном: на среднюю зарплату россияне могут купить 1360 литров АИ-95.

