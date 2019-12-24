Jeep Grand Cherokee установил рекорд скорости с елкой на крыше

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Тюнинг-ателье Hennessey подготовило один из внедорожников Jeep Grand Cherokee, чтобы установить рекорд «самого быстрого рождественского дерева». Автомобиль с привязанной к крыше елкой смог развить скорость 291 километр в час.
Скоростной заезд проходил на полигоне в Техасе. За руль 1000-сильного внедорожника посадили профессионального водителя, который предварительно убедился, что дерево закреплено надлежащим образом. Во время заезда елка создавала лишнее сопротивление, так что можно предположить, что без дерева Grand Cherokee был бы еще быстрее.
Видео: Hennessey Performance
Несколькими годами ранее Hennessey проделало тот же трюк с Dodge Challenger SRT Hellcats, однако тогда автомобиль с рождественской елкой удалось разогнать лишь до 280 километров в час.
На днях на одной из трасс в США был замечен Vaydor G35 с елкой, привязанной к заднему антикрылу спорткара – простой и эффективный (хотя и очень небезопасный) способ перевозки дерева на непрактичном автомобиле.