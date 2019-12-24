Jeep Grand Cherokee установил рекорд скорости с елкой на крыше

Несколькими годами ранее Hennessey проделало тот же трюк с Dodge Challenger SRT Hellcats, однако тогда автомобиль с рождественской елкой удалось разогнать лишь до 280 километров в час.

На днях на одной из трасс в США был замечен Vaydor G35 с елкой, привязанной к заднему антикрылу спорткара – простой и эффективный (хотя и очень небезопасный) способ перевозки дерева на непрактичном автомобиле.