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14:24

Audi SQ7 и SQ8 для России сделают проще и слабее

Мощные версии кроссоверов поступят в продажу в 2020 году

Audi SQ8
Лиза Будрина
В базе Росстандарта появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства на Audi Q7 и Q8, в который внесли информацию о «спортивных» версиях обоих кроссоверов с литерой S в названии. Модели SQ7 и SQ8 сертифицировали в России с упрощенной и менее мощной силовой установкой.

Сертификат начал действовать 23 декабря 2019 года. Из документа следует, что SQ7 и SQ8 предложат с четырехлитровым битурбированным дизелем V8 мощностью 421 лошадиная сила. Для сравнения, в Европе оба автомобиля можно купить с этим же двигателем и электрическим нагнетателем, а отдача силовой установки составляет 435 силы. В обоих случаях крутящий момент один и тот же 900 Нм. «Российским» кроссоверам также положен полный привод и восьмидиапазонная автоматическая коробка.

Audi SQ7

Цены и комплектации обеих моделей рассекретят ближе к старту продаж. Пока же известно, что SQ7 можно купить в Германии за 95 тысяч евро, а SQ8 – за 103 тысячи, что в пересчете на рубли составляет 6,6 и 7 миллионов соответственно.

Ранее сообщалось, что у Audi возникли проблемы с локализацией производства Q7 в России. Компания собрала на мощностях калининградского «Автотор» тестовую партию кроссоверов из 250 экземпляров, однако не смогла договориться с руководством Volkswagen о продолжении выпуска в полноценном режиме.

Источник: Росстандарт