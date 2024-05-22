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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 15:35
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FAW впервые высказался о совместном с АвтоВАЗом проекте

О том, что сотрудничество оказалось бесплодным, стало известно еще в начале года
В FAW прокомментировали несостоявшееся партнерство с АвтоВАЗом. Сотрудничество с российским автогигантом нельзя назвать ни успехом, ни провалом, сказал порталу Auto.Mail.ru глава российского офиса FAW Bestune Ма Гуйчао. Он отметил, что сотрудничество с локальными компаниями — это «стратегические вещи», решения по которым в любом случае принимает китайский офис FAW. Почему проект свернули до выхода машин на рынок, он не раскрыл.
FAW Bestune T77
FAW Bestune T77
© FAW
Мария Руцкая

В рамках сотрудничества с FAW АвтоВАЗ планировал выпускать кроссовер Lada X-Cross 5, он же FAW Bestune T77 с ладьей на решетке радиатора. Автомобиль планировали выпускать крупноузловым методом на освободившемся заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Однако что-то пошло не так: была выпущена только одна партия из 170 машин. В свободную продажу они так и не поступили. Как говорил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, кроссоверы разошлись по корпоративным клиентам, а пару экземпляров он взял для себя, чтобы ездить по Тольятти.

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Сообщалось, что между партнерами возникли разногласия: АвтоВАЗ был недоволен качеством поставляемых машинокомплектов, а FAW не устраивали финансовые условия сделки. Кроме того, сложности внесло включение АвтоВАЗа в санкционные списки США.

Вместо FAW АвтоВАЗ нашел другого партнера — Chery. На конвейер завода в Санкт-Петербурге, который был формально передан государству, запущена сборка машин под новой маркой Xcite. Ее первенец — кроссовер X-Cross 7, представляющий собой Tiggo 7 Pro образца 2020 года с другими шильдиками.

Машины уже поступают в автосалоны Lada, а продажи должны начаться 27 мая. Стоимость, если верить одному из дилеров, составит 2,5 миллиона рублей.

Источник:Auto.Mail.ru
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#АвтоВАЗ
#Россия
#Китай