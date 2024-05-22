FAW впервые высказался о совместном с АвтоВАЗом проекте

О том, что сотрудничество оказалось бесплодным, стало известно еще в начале года

В FAW прокомментировали несостоявшееся партнерство с АвтоВАЗом. Сотрудничество с российским автогигантом нельзя назвать ни успехом, ни провалом, сказал порталу Auto.Mail.ru глава российского офиса FAW Bestune Ма Гуйчао. Он отметил, что сотрудничество с локальными компаниями — это «стратегические вещи», решения по которым в любом случае принимает китайский офис FAW. Почему проект свернули до выхода машин на рынок, он не раскрыл.