FAW впервые высказался о совместном с АвтоВАЗом проекте

FAW впервые высказался о совместном с АвтоВАЗом проектеО том, что сотрудничество оказалось бесплодным, стало известно еще в начале года
В рамках сотрудничества с FAW АвтоВАЗ планировал выпускать кроссовер Lada X-Cross 5, он же FAW Bestune T77 с ладьей на решетке радиатора. Автомобиль планировали выпускать крупноузловым методом на освободившемся заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Однако что-то пошло не так: была выпущена только одна партия из 170 машин. В свободную продажу они так и не поступили. Как говорил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, кроссоверы разошлись по корпоративным клиентам, а пару экземпляров он взял для себя, чтобы ездить по Тольятти.
Сообщалось, что между партнерами возникли разногласия: АвтоВАЗ был недоволен качеством поставляемых машинокомплектов, а FAW не устраивали финансовые условия сделки. Кроме того, сложности внесло включение АвтоВАЗа в санкционные списки США.
Вместо FAW АвтоВАЗ нашел другого партнера — Chery. На конвейер завода в Санкт-Петербурге, который был формально передан государству, запущена сборка машин под новой маркой Xcite. Ее первенец — кроссовер X-Cross 7, представляющий собой Tiggo 7 Pro образца 2020 года с другими шильдиками.
Машины уже поступают в автосалоны Lada, а продажи должны начаться 27 мая. Стоимость, если верить одному из дилеров, составит 2,5 миллиона рублей.