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14:51

Концерн FCA нарушил требования экономии топлива. Теперь компании грозит огромный штраф

Очередной скандал разгорелся из-за слишком «прожорливых» автомобилей 2017 года выпуска

Представители Fiat Chrysler Automobiles заявили, что надзорный орган США предъявил компании обвинение в несоблюдении стандартов топливной экономичности за 2017 год. За это нарушение концерн оштрафуют на 79 миллионов долларов.

Согласно действующим в стране законам, автопроизводители обязаны придерживаться среднего расхода топлива в рамках заданных властями норм 6,36 литра на 100 километров. Как выяснилось, в 2017 модельном году средний показатель FCA по автопарку не соответствовал этому требованию, за что и полагается внушительный денежный штраф. Причем для концерна он далеко не первый: в 2016 году компания выплатила 40 миллионов за автомобили 2011 года, а в 2018-м – 77 миллионов за машины, выпущенные в 2016 году.

Кроме того, в сентябре этого года стало известно о денежной санкции в размере 40 миллионов долларов, которая была применена к FCA из-за завышения показателей продаж автомобилей. Расследование этого дела длилось три года: было установлено, что в период с 2012 по 2016 год итало-американский автопроизводитель корректировал реальные данные по продажам, вводя акционеров в заблуждение.

В концерн FCA входят бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Ferrari, Jeep, Lancia, Maserati и Ram Trucks. В России из них официально представлены Fiat, Jeep, Maserati и Chrysler.

В июне этого года сообщалось о возможном слиянии Fiat Chrysler Automobiles с Renault. Однако соответствующее предложение вскоре было отозвано. Согласно официально версии FCA, причиной стала неблагоприятная политическая ситуация во Франции. Эксперты рынка в свою очередь предположили, что акционерам Renault не удалось договориться о проведении сделки с Nissan.

Источник: Machinery Observer