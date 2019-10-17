Концерн FCA нарушил требования экономии топлива. Теперь компании грозит огромный штраф

Согласно действующим в стране законам, автопроизводители обязаны придерживаться среднего расхода топлива в рамках заданных властями норм – 6,36 литра на 100 километров. Как выяснилось, в 2017 модельном году средний показатель FCA по автопарку не соответствовал этому требованию, за что и полагается внушительный денежный штраф. Причем для концерна он далеко не первый: в 2016 году компания выплатила 40 миллионов за автомобили 2011 года, а в 2018-м – 77 миллионов за машины, выпущенные в 2016 году.

Кроме того, в сентябре этого года стало известно о денежной санкции в размере 40 миллионов долларов, которая была применена к FCA из-за завышения показателей продаж автомобилей. Расследование этого дела длилось три года: было установлено, что в период с 2012 по 2016 год итало-американский автопроизводитель корректировал реальные данные по продажам, вводя акционеров в заблуждение.