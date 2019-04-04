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10:49

Японский суд санкционировал повторный арест Карлоса Гона

Бывшему главе альянса Renault-Nissan предъявлены новые обвинения

Через день после того, как Карлос Гон объявил о созыве 11 апреля пресс-конференции, японский суд санкционировал его повторный арест. Теперь бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвиняют в растрате миллионов долларов, принадлежащих Nissan Motor Co. Прокуратура считает, что Гон выводил средства из компании через посредников и тратил их на собственные нужды.
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Агентство Bloomberg пишет, что сотрудники прокуратуры прибыли к токийской квартире Карлоса Гона сегодня утром. По словам адвоката, очередной арест — это попытка оказать давление на его клиента. Сам Гон считает, что руководство Nissan вводит в заблуждение прокуратуру, и делает все возможное, чтобы он не мог рассказать правду. Топ-менеджера арестовали ровно через месяц после того, как суд разрешил выпустить его под залог в миллиард иен.

Теперь стало известно, что Renault и Nissan раскрыли еще одну схему вывода корпоративных средств. Эти деньги Гон потратил на покупку бизнес-джетов, яхты, а также вложил в стартап сына. Ранее Гона обвинили в том, что он оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен топ-менеджер потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

Накануне бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон объявил о созыве пресс-конференции. На мероприятии, запланированном на 11 апреля, он пообещал рассказать всю правду о своем задержании и, вероятно, сфабрикованных обвинениях в финансовых махинациях.

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