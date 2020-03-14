Концерн FCA запатентовал странные названия

Некоторые из этих слов уже встречались на концептах много лет назад: к примеру, Apache однажды был использован маркой Jeep, а безумный мотоцикл Dodge, на который поставили двигатель V10 от Viper, назывался Tomahawk. В прошлом году Jeep использовал название Wayout, что весьма похоже на нынешнее Farout. Вероятно, «Шокер» может быть неплохим названием для электромобиля, но что такое «Апельсиновая кожура», остаётся только догадываться. Скорее всего, FCA придумал названия для шести новых концептов для ежегодного Пасхального сафари Jeep, которое состоится в начале апреля в американском штате Юта.