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16:00

Концерн FCA запатентовал странные названия

Fiat Chrysler Automobiles удивил новыми товарными знаками

Александр Пономарев
Итало-американский концерн зарегистрировал в патентном бюро США шесть довольно неординарных новых названий для будущих моделей.

Как выяснили пользователи интернет-форума Wagoneerfans, несколько дней назад Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles на ряд новых товарных знаков, которые могут быть использованы в качестве названий для будущих моделей или концептов. И звучат они довольно странно: Apache, Farout, Orange Peelz, Shocker, Tomahawk и Top Dog. Для каких конкретно марок концерна могут быть применимы эти довольно неординарные названия, неизвестно, так как патенты относятся к FCA в целом.

Некоторые из этих слов уже встречались на концептах много лет назад: к примеру, Apache однажды был использован маркой Jeep, а безумный мотоцикл Dodge, на который поставили двигатель V10 от Viper, назывался Tomahawk. В прошлом году Jeep использовал название Wayout, что весьма похоже на нынешнее Farout. Вероятно, «Шокер» может быть неплохим названием для электромобиля, но что такое «Апельсиновая кожура», остаётся только догадываться. Скорее всего, FCA придумал названия для шести новых концептов для ежегодного Пасхального сафари Jeep, которое состоится в начале апреля в американском штате Юта.