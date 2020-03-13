Jeep отзывает автомобили из-за угрозы возгорания

Впервые проблему обнаружили еще 13 февраля – диск сцепления перегрелся от трения, что привело к растрескиванию и поломке корпуса коробки. После этого случая инженеры Jeep провели лабораторные тесты, в ходе которых подтвердилась угроза возникновения пожара. Дефект обнаружили в коробках, произведенных в период с 23 августа 2017 года по 13 февраля 2020 года, которые установлены на 29 818 экземплярах Wrangler и 3419 «Гладиаторах».

Руководство компании приняло решение о проведении ремонтной кампании и приостановке продаж машин, которые успели отгрузить дилерам. Автовладельцам в свою очередь рекомендуют в случае потери тяги или возникновения запаха дыма остановиться и выйти из машины.