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12:46

Jeep отзывает автомобили из-за угрозы возгорания

Более 33 тысяч американских внедорожников и пикапов оказались пожароопасными

Jeep Wrangler
Лиза Будрина
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве внедорожников Wrangler 2018–2020 годов выпуска и пикапов Gladiator 2020 года, оснащенных механической коробкой передач. Выяснилось, что температура сцепления на указанных автомобилях может достигать 1100 градусов по Цельсию.

Впервые проблему обнаружили еще 13 февраля диск сцепления перегрелся от трения, что привело к растрескиванию и поломке корпуса коробки. После этого случая инженеры Jeep провели лабораторные тесты, в ходе которых подтвердилась угроза возникновения пожара. Дефект обнаружили в коробках, произведенных в период с 23 августа 2017 года по 13 февраля 2020 года, которые установлены на 29 818 экземплярах Wrangler и 3419 «Гладиаторах».

Руководство компании приняло решение о проведении ремонтной кампании и приостановке продаж машин, которые успели отгрузить дилерам. Автовладельцам в свою очередь рекомендуют в случае потери тяги или возникновения запаха дыма остановиться и выйти из машины.

Jeep Gladiator

Пока известно только об отзыве автомобилей, проданных на рынке США. Он начнется 22 апреля. На сайте Росстандарта нет данных о согласованной программе по отзыву «Джипов» в России.

На российском рынке Wrangler нового поколения продается с весны 2018 года. Также сообщалось и о возможном появлении пикапа Gladiator в течение 2020 года – Jeep даже получил патент на эту модель.

Источник: NHTSA