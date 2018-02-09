Альянс FCA займется реставрацией классических Аlfa Romeo и Lancia

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о запуске официальной программы реставрации классических моделей Alfa Romeo, Fiat, Lancia и Abarth. Созданное для этого подразделение Reloaded by Creators также займется продажей восстановленных до оригинального состояния машин.

Вырученные от продажи деньги, отделение FCA Heritage намерено потратить на пополнение собственной коллекции классических и важных для марки автомобилей. В компании называют проект культурным, вдохновленным методами работы крупнейших художественных галерей мира.

В настоящее время подразделением подготовлены для продажи пять автомобилей: Alfa Spider IV serie (1991), Lancia Fulvia Coupе Montecarlo (1973), Spidereuropa Pininfarina (1981), Alfa Romeo SZ (1989) и Lancia Appia Coupe (1959).

Первые три машины входят в категорию «Ultimate classics» — это последние образцы серии, наиболее законченные с точки зрения дизайна и инжиниринга. Оставшиеся две — редкие автомобили, о которых мало кто знает. К каждой машине прилагается сертификат подлинности.

Аналогичные программы есть, например, у Jaguar Land Rover. Специальное подразделение марки — Classics — также занимается реставрацией и продажей классических моделей. Помимо этого, оно занимается мелкосерийным производством легендарных машин. Например, Jaguar D-Type.

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