Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех

Фердинанд Пиех, сын Луизы Порше, дочери знаменитого Фердинанда Порше, начал свою карьеру в 1963 году именно в Porsche, где отвечал за создание гоночных автомобилей. Позже он работал с Daimler над пятицилиндровым мотором, был выдающимся инженером Audi, а руководящий пост в Volkswagen занял в 1993 году, когда компания переживала не лучшие времена.