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9:42

Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех

Точная причина смерти пока не названа

Экс-руководитель Volkswagen Фердинанд Пиех скончался в ночь на 26 августа в возрасте 82 лет. Ему стало плохо во время ужина с семьей в немецком городе Розехайм – прибывшие на вызов медики доставили Пиеха в больницу, однако спасти его не удалось. О причинах произошедшего пока неизвестно.

Фердинанд Пиех, сын Луизы Порше, дочери знаменитого Фердинанда Порше, начал свою карьеру в 1963 году именно в Porsche, где отвечал за создание гоночных автомобилей. Позже он работал с Daimler над пятицилиндровым мотором, был выдающимся инженером Audi, а руководящий пост в Volkswagen занял в 1993 году, когда компания переживала не лучшие времена.

В числе наиболее значимых работ Пиеха один из самых успешных гоночных автомобилей в истории Porsche 917, Audi 80 и 100, система полного привода quattro.

Под его началом концерн Volkswagen прошел путь от угрозы банкротства до одного из лидеров мировой автоиндустрии. В частности, именно Пиех инициировал покупку брендов Lamborghini, Bentley и Bugatti. В 1999 году он вошел в список членов Автомобильного зала славы в Детройте.

Начиная с 2002 года Пиех стал главой наблюдательного совета Volkswagen и имел колоссальное влияние на внутренние процессы компании. Это продолжалось вплоть до 2015 года: незадолго до дизельного скандала Пиех сложил с себя все полномочия и покинул Volkswagen в результате конфликта с бывшим руководителем концерна Мартином Винтеркорном.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung