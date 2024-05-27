Очень редкий Ferrari от Zagato продадут с аукциона

На аукционе L’astarossa, который пройдет в Монако 8 июня, будет выставлен уникальный Ferrari 348 Zagato Elaborazione. Найти эти машины в продаже практически невозможно. В начале 1990-х их было построено всего 10 штук, так что суперкар ещё более редкий, чем 250 GTO. В основе купе лежит 348 TB, причем внешность тут первична по отношению к технической начинке. Последняя, к слову, вообще стандартная для 348-х: двигатель — «атмосферник» V8 3.4 мощностью 300 лошадиных сил и 323 Нм крутящего момента, коробка передач — пятиступенчатая «механика».