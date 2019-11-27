Посмотрите на раллийный болид с внешностью суперкара Ferrari

Раллийные гонки — не стихия Ferrari: итальянская компания пыталась попробовать свои силы в чемпионате мира в начале 1980-х, но проект не получил продолжения. Увидеть современные автомобили с «гарцующим жеребцом» на гравийных трассах в «боевом» режиме практически невозможно.

Как выяснил Road & Track, испанский коллектив Ya-Car разработал собственную конструкцию для раллийных соревнований: за основу взяли пространственную раму, в качестве силовой установки выступает пара мотоциклетных моторов Suzuki мощностью около 200 лошадиных сил каждый. Привод у прототипа полный, подвеска длинноходная, кузов заимствован у Ferrari 360 Modena с поправками на оригинальное заднее антикрыло и специальное остекление.