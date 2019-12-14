Формульный «нимб безопасности» может появиться на дорожных Ferrari

По оценке инженеров Ferrari, центральная стойка позволит улучшить обзорность водителя в стороны и назад, а проблема «слепой зоны» от Halo решаема за счёт дополнительных камер, которые делают дугу «прозрачной». Аналогичное цифровое решение в перспективе может быть реализовано для замены зеркал заднего вида.

Ferrari считает, что помимо выигрыша в обзорности и безопасности, центральная дуга может улучшить аэродинамику спорткаров за счёт размещения стеклоочистителя по середине лобового стекла, как на гоночных прототипах серии GT3.