Формульный «нимб безопасности» может появиться на дорожных Ferrari

Фирма Ferrari решила адаптировать технологию Halo для дорожных автомобилей из-за ужесточения требований безопасности. Новые стандарты вынуждают автопроизводителей увеличивать прочность передних стоек кузова, что приводит к ухудшению обзорности водителя. Поэтому конструкторы Ferrari решили внедрить дополнительную опору по центру лобового стекла — такой подход позволит сохранить структурную целостность кабины, даже уменьшив толщину боковых стоек.
Технология Halo (в переводе с английского «нимб», «ореол») — дополнительная дуга безопасности, защищающая голову пилота в гонках Формулы-1, Формулы-2, Формулы-3 и Формулы-E. Сделана из авиационного титана. Стойка Halo толщиной 16 миллиметров и весом в девять килограммов способна противостоять нагрузке в восемь тонн спереди, двенадцать тонн сбоку и сверху.
Фото: Ferrari
По оценке инженеров Ferrari, центральная стойка позволит улучшить обзорность водителя в стороны и назад, а проблема «слепой зоны» от Halo решаема за счёт дополнительных камер, которые делают дугу «прозрачной». Аналогичное цифровое решение в перспективе может быть реализовано для замены зеркал заднего вида.
Ferrari считает, что помимо выигрыша в обзорности и безопасности, центральная дуга может улучшить аэродинамику спорткаров за счёт размещения стеклоочистителя по середине лобового стекла, как на гоночных прототипах серии GT3.
Новый патент Ferrari может изменить стандарт дизайна суперкаров и даже кабриолетов: если вертикальная стойка докажет свою эффективность, технологию наверняка возьмут на вооружение все производители дорожных спортивных машин.