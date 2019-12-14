Ferrari отложила выпуск электрокара на пять лет

Даже «Феррари», известная на весь мир своими чистокровными суперкарами, рано или поздно перейдёт на выпуск электромобилей. Как выяснилось, произойдёт это не ранее чем через пять лет: генеральный директор итальянской компании Луи Камиллери заявил в интервью Reuters, что инженеров марки категорически не устраивает существующий уровень развития технологий. По его мнению, достичь приемлемой скорости зарядки аккумуляторов и запаса хода получится лишь после 2025 года. До тех пор придётся довольствоваться традиционными моторами и гибридами.