Ferrari отложила выпуск электрокара на пять лет

Даже «Феррари», известная на весь мир своими чистокровными суперкарами, рано или поздно перейдёт на выпуск электромобилей. Как выяснилось, произойдёт это не ранее чем через пять лет: генеральный директор итальянской компании Луи Камиллери заявил в интервью Reuters, что инженеров марки категорически не устраивает существующий уровень развития технологий. По его мнению, достичь приемлемой скорости зарядки аккумуляторов и запаса хода получится лишь после 2025 года. До тех пор придётся довольствоваться традиционными моторами и гибридами.
Тем не менее, в уходящем году Ferrari показала первый в истории марки автомобиль, который уже способен преодолеть на электротяге расстояние в 25 километров — подключаемый гибрид SF90 Stradale. Его силовая установка совокупной мощностью в 1000 лошадиных сил состоит из четырёхлитрового V8 мощностью 780 лошадиных сил и трёх электромоторов суммарной мощностью 220 лошадиных сил. Супергибрид способен разогнаться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды и развивать максимальную скорость 340 километров в час.