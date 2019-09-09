Без крыши до «сотни» за 2,9 секунды: представлен Ferrari F8 Spider

Из-за особенностей конструкции F8 Spider, а именно механизма складывания крыши и усиленного днища, он на 70 килограммов тяжелее купе. При этом новинка «сбросила» почти 20 килограммов по сравнению с предшественником Ferrari 488 Spider благодаря применению углепластика.

Техническая начинка у родстера и купе одинаковая. В движение их приводит битурбированный двигатель V8 объемом 3,9 литра, который развивает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».