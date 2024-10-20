Ferrari объяснила, почему новый гиперкар отказался от V12 ради V6

Ferrari объяснила, почему новый гиперкар отказался от V12 ради V6Относительно небольшой двигатель стал причиной обсуждения в Сети
В нехватке мощности 3,0-литровую «битурбошестёрку» гиперкара F80 упрекнуть нельзя: бензиновый агрегат развивает 900 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента! Для сравнения показатели 6,5-литрового V12 после адаптации к эконормам 2025 года — 830 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. В долгосрочной перспективе преимущество V6 ещё очевиднее.
Впрочем, про экологию Энрико Галлиера не говорил. Зато дал понять, что рассматривались и подключаемая гибридная, и даже чисто электрическая силовая установка, но в данный момент Ferrari считает самым производительным самозаряжаемый гибрид с V6. При этом соперничества с восьмицилиндровым McLaren W1 в Маранелло не боятся, несмотря на меньшую цену.
«C коммерческой точки зрения мы в восторге от того, что McLaren представила похожий суперкар, потому что он создает конкуренцию», — заявил Энрико Галлиера. И хотя Ferrari F80 выпущена большим тиражом (799 против 399 единиц) и стоит почти на миллион долларов больше, все экземпляры раскупили ещё до фактической презентации.