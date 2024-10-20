Ferrari объяснила, почему новый гиперкар отказался от V12 ради V6

Относительно небольшой двигатель стал причиной обсуждения в Сети

Ferrari объяснила, почему новый гиперкар отказался от V12 ради V6. Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций итальянской марки Энрико Галлиера высказался по поводу отказа от «атмосферника». Три предыдущих гиперкара Ferrari оснащались V12, но в этот раз ставку сделали на турбированный V6. Оказалось, что был выбран самый производительный вариант: Галлиера напомнил — в своё время у Ferrari F40 был V8 с двойным наддувом.